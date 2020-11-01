4年前精準預測…美最終民調出爐！川普大贏114票　輕鬆入白宮

▲總統川普以48％的支持率領先拜登的47％。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統大選倒數兩天，選前各項民調陸續出爐，曾精準預測4年前大選和英國脫歐的美國智庫「民主研究所」（Democracy Institute）指出，總統川普以48％的支持率領先民主黨候選人拜登的47％，有機會再次入主白宮。

「民主研究所／每日快報」的最新民調指出，拜登兒子杭特（Hunter Biden）近日的醜聞確實影響到民主黨選；川普目前以48％的支持率領先拜登1個百分點。至於佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州與威斯康辛州等關鍵搖擺州的民調中，川普都保持了49％對45％的領先優勢。

換句話說，川普有可能以326張選舉人票，大贏拜登的212票，勝選幅度比2016對上希拉蕊還大，有機會輕鬆再次入主白宮。「民主研究所／每日快報」也是少數認為川普會勝選的民調。

民主研究所（Democracy Institute）的主任巴斯漢姆（Patrick Basham）強調，川普領先的1個百分點從統計上來看，其實是在誤差範圍之內，也就是兩人的支持度形同平手，「最終選舉結果還是由搖擺州決定，但共和黨的選民非常有效率，這就是總統的王牌。」

►快來不及了！美13搖擺州700萬張選票「還在路上」...添增選舉變數

►美2020大選成史上最貴選舉…總花費近4000億！ 富豪出手就捐53億

►川普勝選有望！回顧2016逆勢翻轉「強踩希拉蕊」 連普丁都被嚇壞

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽 Podcast掌握美選及國際局勢