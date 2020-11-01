全球賭金破285億！「史上最混亂美選」倒數3天　9000萬選民踏出家門投票

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

記者陳亭伃／整理報導

距離美國大選還有3天，最後郵寄選票的期限落在美國時間3號，不少名人、政治人物都呼籲趕緊出來投票，根據《佛羅里達大學》「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計，目前超過9000萬選民已經提前投票，是2016年總數的65％，面對「史上最混亂」的美國大選，上月28、29日的民調數據更是緊繃拉鋸，拜登、川普一天內1％差距的交互領先，讓此次大選充滿未知數。

拜登的進可攻、退可守戰略

縱使拜登在10月中下旬，因為兒子杭特讓家族深陷醜聞，讓民調、風向都顯示，川普可能讓吃緊的選情翻盤，但在29日的《白宮觀察》數據中，拜登擁有48％的支持率、川普則是47％緊追在後，可見拜登家族的醜聞雖然造成社會嘩然，但還是有部分的忠實支持者並未動搖，反向思考，也能看出也有部分選民，受到醜聞影響，轉而支持川普。

拜登自過去到現在的競選策略，皆走「拯救美國」路線，將川普執政四年受到大眾不滿、輿論抨擊的地方，加以彌補，在新冠防疫上、美墨邊界問題處理、國安問題與國際外交、醫療健保等項目，端出撫平混亂的方式，並且針對川普的納稅問題加以打壓。

川普的「我想怎樣就怎樣」策略

2016年入主白宮後，川普大刀闊斧的改變過去歐巴馬時代的策略，尤其對於歐巴馬健保更是不順眼，在國際事務上，舉凡造成美國預算負擔的，也都一概撤回或減少，不僅造成部分對峙中的國家動亂加劇之外，在與中國的貿易戰上，更造成部分企業受惠、部分企業負擔的情況。

新冠疫情爆發後，初期川普並未做出適當的措施防範，直到國內開始迅速爆發，日日確診人數暴增，川普仍先指責為先、防疫其次，甚至認為防疫只會造成美國經濟停滯，直至死亡人數飆升，才緩下口舌讓美國各州自行決定防疫狀態。

▲川普甫確診痊癒，再度不戴口罩前往佛州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

兩個「煩老還童」的大選

現年74的川普對上77歲的拜登，兩老各自有不同的方式獲得選民支持，然而造勢大會、辯論會上仍不免唇槍舌戰一番，為搶話、得到民眾的目光，不惜將「尊重」與「優先順序」放一邊。連帶雙方支持者也以情緒方式阻擾對方造勢，上月31日拜登在明尼蘇達州博覽會外造勢，川普支持者多次按喇叭打斷，拜登也不甘示弱回應：「這些傢伙沒什麼禮貌，就跟川普一樣」。

川普最激烈的行徑，則是在總統候選人首次辯論會上，不停打斷拜登說，讓主持人相當氣憤表示：「請先讓拜登說話」，並於最終場辯論設置「靜音裝置」強迫雙方尊重彼此。

最混亂，卻最有看頭的一場選舉

此次美選因受到新冠疫情影響，提前進行郵寄投票的做法，預估目前已經有超過9000萬人出來投票，6大搖擺州威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞、佛羅里達、北卡羅來納、亞利桑那州成為「決一死戰之地」。

目前關於這場選舉，全球押注賭金已經超過285億台幣（約10億美金），其中多半看好民主黨參選人拜登。英國博彩集團GVC控股（GVC Holdings）政治博弈主管夏迪克（Matthew Shaddick）表示，這次押注金額比2016年大選高出一倍。