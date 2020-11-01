超級颱風「天鵝」清晨登陸菲律賓！災難性狂風橫掃　百萬人倉皇逃

▲超級颱風「天鵝」清晨登陸菲律賓。（圖／翻攝自推特／@jxsiat）



文／中央社

超級颱風「天鵝」（Goni）今天清晨登陸菲律賓，當局警告，首當其衝的地區預料將出現「災難性」災情，當地近百萬人已倉皇撤離。

法新社等媒體報導，菲律賓氣象預報員表示，今年最強颱天鵝今天在當地時間清晨4時50分登陸加丹杜安尼斯島（Catanduanes Island），最大平均風速達每小時225公里。

WATCH: Situation in Brgy 58 Buraguis, Legazpi City on November 1, 7:39 am. Albay is under Signal No. 5, experiencing very destructive to devastating typhoon-force winds due to Super Typhoon Rolly (international name: Goni)



Stay tuned for #RollyPH updates: https://t.co/LxFs1JBpzG pic.twitter.com/7mkBqBLbet — Rappler (@rapplerdotcom) November 1, 2020

預報員指出，接下來12小時，涵蓋呂宋島南部和加丹杜安尼斯島的畢科爾區（Bicol）將遭遇「災難性狂風和密集強降雨」。

天鵝在逼近菲律賓時增強為「超級」颱風。颱風莫拉菲（Molave）一週前才侵襲同一地區，造成22人喪生，淹沒了低窪的村莊和耕地，隨後掃過南海前往越南。

WATCH: Situation inside a mall in Polangui, Albay. #RollyPH

(Video courtesy of Jeff Alcantara) | via @Jonah_writer pic.twitter.com/QKg5ieVw8Y — Manila Bulletin News (@manilabulletin) November 1, 2020

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發言人廷巴爾（Mark Timbal）昨天向當地廣播公司ABS-CBN表示：「看來我們將面臨非常強勁的風勢，使得洪水氾濫及滑坡的機會增加。」

「我國東岸即將出現暴潮。我們正在監測馬永火山（Mayon）和塔爾火山（Taal）是否可能出現火山泥流。」

Flashflood is currently being experienced in Ilawod, Camalig, Albay due to non-stop rain brought by super typhoon #RollyPH. (Video from Bryll Czr Vuibar) pic.twitter.com/RhN5UCZLyG — ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) November 1, 2020

民防處主管哈拉德（Ricardo Jalad）表示，畢科爾區已有「近百萬人」逃離家園。

當局警告，沿海部分地區有「高度風險」出現可能威脅性命的3公尺高暴潮。暴潮恐淹沒低窪地區，首都馬尼拉沿海地區預測也將出現3公尺高暴潮。

除了政府經營的撤離中心和體育館，連從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發便停課至今的各級學校都被用來作為緊急庇護所。

畢科爾區民防單位發言人納茲（Alexis Naz）向法新社表示，疫情影響下，增加了撤離民眾的難度。

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