超級颱風「天鵝」清晨登陸菲律賓！災難性狂風橫掃　百萬人倉皇逃

▲超級颱風「天鵝」清晨登陸菲律賓。(圖/翻攝自推特/@jxsiat)



文/中央社

超級颱風「天鵝」(Goni)今天清晨登陸菲律賓,當局警告,首當其衝的地區預料將出現「災難性」災情,當地近百萬人已倉皇撤離。

法新社等媒體報導,菲律賓氣象預報員表示,今年最強颱天鵝今天在當地時間清晨4時50分登陸加丹杜安尼斯島(Catanduanes Island),最大平均風速達每小時225公里。

WATCH: Situation in Brgy 58 Buraguis, Legazpi City on November 1, 7:39 am. Albay is under Signal No. 5, experiencing very destructive to devastating typhoon-force winds due to Super Typhoon Rolly (international name: Goni)



Stay tuned for #RollyPH updates: https://t.co/LxFs1JBpzG pic.twitter.com/7mkBqBLbet