狗叫、門鈴響了！iOS 14「聲音識別」如何設定　3步驟一次看懂！

▲iOS 14「聲音識別」功能可辨別門鈴、自來水、煙霧報警器、嬰兒哭聲，為聽障用戶帶來視覺提示。（圖／CFP）

記者陳依旻／台北報導

iOS 14「聲音識別」功能對經常戴著耳機，聽不見外在聲響的用戶而言，是相當便利的功能，究竟如何設定，三招一次看懂。

▲iOS聲音識別功能設定步驟一。（圖／翻攝自iPhone）

STEP 1.打開「設定」並點選輔助功能；

▲iOS聲音識別功能設定步驟二。（圖／翻攝自iPhone）

STEP 2.滑到底部會看到「聲音識別」；

▲iOS聲音識別功能設定步驟三。（圖／翻攝自iPhone）

STEP 3.將其切換成「啟用」並點選「聲音」，再選擇想要識別的聲音類型便大功告成。日後iPhone 和 iPad 中的麥克風若聽到聲音，就會在屏幕上方通知用戶，而用戶也能視情況暫停該功能。

▲iOS聲音識別可設定多種聲音。（圖／翻攝自iPhone）

此外，還可設定成多種聲音，並在長按後查看可辨別的類型，該功能可辨別門鈴、自來水、煙霧報警器、嬰兒哭聲，除了為聽障用戶帶來視覺提示，對經常戴著耳機，沉浸在音樂、工作模式的用戶來說也受用無窮。

有用戶在網上分享，ios的聲音識別功能截至目前都非常靈敏，在辦公室且電視也開著的情況下，離廚房水龍頭約40英尺都能接收到流水聲；另外，配合Apple Watch也相當有用。