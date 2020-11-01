川普翻盤逆轉勝！谷哥搜尋「川普勝選」次數狂壓拜登　恐準備移民

▲隨著大選日逼近，誰將當選美國總統，結果受國際矚目。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

距離美國總統大選僅剩2天，儘管在各項民調支持度上，民主黨候選人拜登持續領先共和黨候選人、現任總統川普，然而在網路上的聲量，似乎還是川普略勝一籌，光是在全球最大搜尋引擎Goolge上，「川普勝選」（Trump Win）的平均搜尋次數遠勝過「拜登勝選」（Biden Win），證明選民似乎更關心，川普究竟會如何找到通往勝利的道路。

根據美媒《彭博社》報導，最近幾個月在谷哥搜尋引擎上，「川普勝選」的搜尋次數明顯成長，甚至超過「拜登勝選」的搜尋次數，雖然數據無法確切反映出選民是否對川普勝選抱持期望、或是抱持恐懼，然而卻確實呼應了市場策略師先前的警告，即應盡量克制對於民主黨候選人拜登勝選的預測。

▲「川普贏」在Google的搜尋次數超過「拜登贏」。（圖／翻攝自Goole Trends）

回顧2016年美國總統大選，儘管當時民主黨候選人希拉蕊受到電郵門風波重擊，但在各項民調上支持度仍略勝川普一籌，而在各項統計與調查預測，也皆顯示希拉蕊在勝選的可能性大過川普；然而開票後卻發現，儘管希拉蕊在民選票上勝過川普，但在選舉人票數上卻慘輸，使川普成功入主白宮，也讓民調與預測的真實性受到懷疑。

市場策略師認為，應該討論川普再度翻盤連任的可能性。

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