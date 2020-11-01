嗨翻萬聖節！年輕人擠酒吧「傳播病毒」開趴狂歡　新冠病例恐暴增

▲防疫人員對首爾梨泰院街區進行消毒工作。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在當局鬆綁防疫政策後，持續面臨零星群聚感染擴散的危機，單日新增病例連續5天突破3位數，今（1）日更是通報124起病例，加上適逢昨（31）日萬聖節，首爾、釜山、大邱商圈內的酒吧擠滿扮裝參加萬聖派對的年輕人，擔憂梨泰院男同志夜店大規模群聚感染可能重演。因此，首爾市府決定從下周起取締在大眾交通運輸工具、公共場所未配戴口罩者。

根據《韓聯社》，截至1日0時為止（當地時間），南韓防疫當局1日上午9時30分共通報124例新增確診者，其中101例為境內感染，23例為海外感染。目前南韓共累計26635例確診、466例死亡。

▲當局事先在首爾梨泰院廣設防疫簡易哨站。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈地區來看，首都圈新增81例（首爾佔45例、京畿道佔36例）、忠清南道新增9例、江原道、全羅南道各新增3例、忠清北道新增1例。

從規模較大的群聚感染案來分析，京畿道廣州市「SRC復健醫院」累計150例、首爾市江南區「Lucky三溫暖」累計33例、大邱市西區「大邱耶穌中心教會」累計27例、京畿道城南市盆唐中學累計25例、京畿道楊州市纖維公司累計28例。

而首爾市東大門區老人療養機構在預防篩檢中新增8起病例、首爾市松坡區某醫院也有9人確診陽性。

▼首爾梨泰院擠滿了欲前往酒吧參加萬聖節派對尋歡的年輕人。（圖／達志影像）

▲南韓樂園愛寶樂園31日萬聖節下午擠滿人潮。（圖／翻攝自論壇fmkorea）

儘管首爾梨泰院、江南地區有部份夜店先前宣布萬聖節期間將停止營業，還是有大批年輕人趁周末晚間穿著奇裝異服轉戰酒吧，將首爾梨泰院、江南、弘大、釜山西面鬧區擠得水洩不通，就連位於京畿道龍仁市的愛寶樂園下午也擠滿人潮，防疫當局擔憂可能重演5月梨泰院大規模群聚感染事態。

另外，根據疾病管理廳統計接種流感疫苗後死亡的案例，截至10月31日0時起，接種流感疫苗後而死亡的案例共累計83起，其中高齡者占75人，而72起病例的死因與疫苗相關的可能性極低。疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）呼籲，由於現在還不是流感高峰期，因此大眾不用急著接種，建議可等到健康狀況良好時再前往接種。

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