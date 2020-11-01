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美2020大選成史上最貴選舉…總花費近4000億！　富豪出手就捐53億

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▲▼美國總統川普在佛州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨透過實體造勢活動募款。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國總統大選事實上是一項非常燒錢的活動，兩黨候選人卯足全力勤跑各大造勢活動，目的就是吸引更多的選民捐款。根據《紐約時報》報導，今年的大選打破紀錄，成為美國有史以來「最昂貴」的一次選舉，總花費逼近140億美元（約台幣4043億元），是2016年大選的兩倍之多。

《紐約時報》指出，今年大選打破過去紀錄，成為美國歷史上花費最多的選舉；根據「響應性政治中心」（Center for Responsive Politics）的預測統計，今年總統大選總花費逼近140億美元，是2016年大選的兩倍之多。其中民主黨花費約為55億美元（約台幣1588億元），還要再算上加州富豪史泰爾（Tom Steyer）與億萬富翁彭博在初選花的13億美元（約台幣375億元）；共和黨則為38億美元（約台幣1097億元）。

▲▼賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗（Kamala Harris）與拜登幫助民主黨取得許多小額捐款。（圖／達志影像／美聯社）

本次大選的募款還有另一大亮點．就是不足200美元「小額捐款」的重要性不斷上升，佔了2020年競選募款總額的22％，尤其對民主黨參選人拜登有很大的影響；由於共和黨並不擅長網路上的小額募款，所以拜登在這塊非常吃香。自4月1日至10月14日，拜登競選委員會已籌得10.7億美元，成為第一個募得超過10億美元的總統候選人。

儘管如此，巨額捐款人（Mega donors）在兩黨仍有強大的影響力。美國富商、賭場大亨阿德爾森（Sheldon Adelson）向共和黨全國委員會捐了1.83億美元（約台幣53億元）；彭博（Mike Bloomberg）則向民主黨委員會捐了1.07億美元（約台幣31億元），臉書創辦人之一的莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）則捐了近6600萬美元（約台幣19億元）。

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