美商家「超前部屬」架木板…就怕選後暴動！　精品大街直接封2天

▲美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

先前有民調指出，有將近8成的美國民眾願意接受大選結果，但許多市中心的商家可不這麼想。曼哈頓、洛杉磯、舊金山與華府等地的商家，紛紛在店門外圍起厚實木板，避免選後發生暴動；各地方政府也超前部屬，限制員警自由休假，提高警戒。

綜合外媒報導，紐約曼哈頓市區許多商家在10月30日開始在店外架起木板，想辦法將整間店圍住；知名的梅西百貨、第五大道上的高級精品店如Tiffany、Chanel等，也全部都用木板封住櫥窗，並加派私人保全巡視，就怕選後發生的動亂，會讓店面再度遭到破壞。

▲美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。（圖／達志影像／美聯社）



洛杉磯比佛利山莊當地警局則先採取了預防措施，奢侈精品店林立的羅迪歐大道（Rodeo Drive）在2日與3日將全面封閉；位在白宮附近的美國商會，甚至早就在門口立起水泥路障；舊金山與華府則限制員警自由休假，提高商業區的警戒。

Driving through downtown LA...so many businesses boarded up & in the process of boarding up. Same thing happening in Beverly Hills & Santa Monica in anticipation of election night. All 3 areas hit hard by looters & rioters during George Floyd unrest. pic.twitter.com/wxrfs3ErDN — Bill Melugin (@BillFOXLA) October 30, 2020

紐約警察局在本月初就已公布備忘錄，要求所有警察對選後的部屬做好準備，因為抗議活動有可能會加劇；不過，紐約警察局副局長米勒（John Miller）說，現在整體投票過程都算和平，也沒有任何具體可信的威脅。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）則認為，現在就預估會有暴動為時過早，但只要是和平抗議都會得到尊重，至於暴力活動都要立即停止，「我們當然會為許多抗議活動做好準備，可能會有不同的團體互相對抗，但現在要說是哪種形式的抗爭還太早。」

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