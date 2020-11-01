　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美商家「超前部屬」架木板…就怕選後暴動！　精品大街直接封2天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

先前有民調指出，有將近8成的美國民眾願意接受大選結果，但許多市中心的商家可不這麼想。曼哈頓、洛杉磯、舊金山與華府等地的商家，紛紛在店門外圍起厚實木板，避免選後發生暴動；各地方政府也超前部屬，限制員警自由休假，提高警戒。

綜合外媒報導，紐約曼哈頓市區許多商家在10月30日開始在店外架起木板，想辦法將整間店圍住；知名的梅西百貨、第五大道上的高級精品店如Tiffany、Chanel等，也全部都用木板封住櫥窗，並加派私人保全巡視，就怕選後發生的動亂，會讓店面再度遭到破壞。

▲▼美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國市中心商店用木板封住櫥窗避免選後動亂。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯比佛利山莊當地警局則先採取了預防措施，奢侈精品店林立的羅迪歐大道（Rodeo Drive）在2日與3日將全面封閉；位在白宮附近的美國商會，甚至早就在門口立起水泥路障；舊金山與華府則限制員警自由休假，提高商業區的警戒。

紐約警察局在本月初就已公布備忘錄，要求所有警察對選後的部屬做好準備，因為抗議活動有可能會加劇；不過，紐約警察局副局長米勒（John Miller）說，現在整體投票過程都算和平，也沒有任何具體可信的威脅。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）則認為，現在就預估會有暴動為時過早，但只要是和平抗議都會得到尊重，至於暴力活動都要立即停止，「我們當然會為許多抗議活動做好準備，可能會有不同的團體互相對抗，但現在要說是哪種形式的抗爭還太早。」

►美逾9000萬人提前投票　占4年前投票總數65％
►川普勝選有望！回顧2016逆勢翻轉「強踩希拉蕊」　連普丁都被嚇壞
►川普與拜登民調再拉近…差距僅8％！　這幾個族群成勝負關鍵

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽 Podcast掌握美選及國際局勢

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
你吃的是真干貝還是假干貝？　外觀一看秒懂
控Uniqlo變相「減薪2萬」　工作10年女店長不服遭資遣
快訊／新冠肺炎再增3例　下午2時說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嗨翻萬聖節！年輕人擠酒吧「傳播病毒」開趴狂歡　新冠病例恐暴增

超級颱風「天鵝」清晨登陸菲律賓！災難性狂風橫掃　百萬人倉皇逃

美商家「超前部屬」架木板…就怕選後暴動！　精品大街直接封2天

大選之夜重返家鄉！　拜登3日在德拉瓦州總部發表演說

78年傳統中斷！莫斯科紅場閱兵11月停辦　疫情比納粹還可怕

影／痛爆！　阿根廷男騎車失控「衝進仙人掌堆」插滿刺...屁股3倍大

法國又恐攻？　里昂神父教堂門口遭「連射2槍」嚴重受傷

美戀童士官拐13歲女回軍營！　「性侵虐6天」狂拍百張裸照

美軍擊殺奈及利亞武裝分子！安全救出俘虜　川普：今天大獲全勝

嘲諷畫惹怒阿拉伯世界！馬克宏急上半島電視澄清：從未針對伊斯蘭

長榮女大生遭變態魔擄殺棄屍！雙親換全黑頭像：最後一次去台灣

男孩夢想！肌肉兄弟改造2坪臥室　變身「迷幻電競風」網友：想入住

超應景！他送兒子「原味南瓜裝」 Q萌寶寶「愛不釋嘴」模樣萌翻網

搭火車大聲講電話！男被勸不爽　脫口罩怒嗆：我一個打你們全部

3歲兒不願下馬...宥勝「這一招」他秒改口　限制吃零食「靠數數」女兒乖乖交出冰淇淋

地表最大「同志遊行」開走路線擠爆　展現自我美！披彩虹旗13萬人嗨翻

如果妳懷了男友的小孩　會要求對方跟妳結婚嗎？

變態魔擄殺女大生...住家遭蛋洗　長輩親友怒喊：行為跟父母有關

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

陣痛1.5小時...金剛猩猩生下寶寶　抱新生兒首亮相！遊客全被萌翻

嗨翻萬聖節！年輕人擠酒吧「傳播病毒」開趴狂歡　新冠病例恐暴增

超級颱風「天鵝」清晨登陸菲律賓！災難性狂風橫掃　百萬人倉皇逃

美商家「超前部屬」架木板…就怕選後暴動！　精品大街直接封2天

大選之夜重返家鄉！　拜登3日在德拉瓦州總部發表演說

78年傳統中斷！莫斯科紅場閱兵11月停辦　疫情比納粹還可怕

影／痛爆！　阿根廷男騎車失控「衝進仙人掌堆」插滿刺...屁股3倍大

法國又恐攻？　里昂神父教堂門口遭「連射2槍」嚴重受傷

美戀童士官拐13歲女回軍營！　「性侵虐6天」狂拍百張裸照

美軍擊殺奈及利亞武裝分子！安全救出俘虜　川普：今天大獲全勝

嘲諷畫惹怒阿拉伯世界！馬克宏急上半島電視澄清：從未針對伊斯蘭

嗨翻萬聖節！年輕人擠酒吧「傳播病毒」開趴狂歡　新冠病例恐暴增

精選北台灣3處花海！「彩虹花道、粉黛亂子草」美出新高度

賣房噱頭？建案標榜定簽款生利息　「加倍奉還」已購客

台中國際馬拉松起跑萬人參與　盧秀燕親鳴槍祝福「跑出健康」

閃電颱風最新走向曝！　影響台灣？災害預報士：周二路徑更明朗

台海面臨關鍵時刻...美軍來救嗎？　退役海軍四星上將這樣說

金黃光芒美不勝收秋季盛典　2020草嶺古道芒花季11月7日登場

家長留意！2歲以上幼兒呼吸道融合病毒感染增加　發燒天數拉長

每天口味不一樣！礁溪手作甜點餐車　限量必吃酸甜檸檬塔、生巧克力塔

超級颱風「天鵝」清晨登陸菲律賓！災難性狂風橫掃　百萬人倉皇逃

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

母子半裸腐屍坐沙發　留謎樣字條

英破百萬例！　首相宣布1個月禁足令

台灣國旗現！愛琴海強震後艾爾段謝各國祝福

美軍進出奈及利亞「殺歹徒救俘虜」川普大讚

美戀童士官軍營「性侵虐13歲女」長達6天

船體劇烈搖晃！漁船衝撞跨海大橋　3釣客當場死亡

全球近4600萬例！英重啟居家封鎖令

再創紀錄！美逾9000萬人提前投票

土耳其強震！吊燈繞圈狂甩88秒↑

馬克宏急上專訪滅火：嘲諷畫從未針對伊斯蘭

川普勝選有望！曾逆勢「強踩希拉蕊」...嚇壞普丁

出海捕到「人面魚」！33歲漁民嚇到不敢吃

美女醫遭吊照　她靠成人網站月入140萬

法國又恐攻？　里昂神父教堂外遭「連射2槍」嚴重受傷

更多熱門

相關新聞

拜登3日大選夜重返家鄉發表演說

拜登3日大選夜重返家鄉發表演說

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選陣營今天宣布，11月3日大選投票日當晚，拜登將在德拉瓦州（Delaware）的總部對全國發表演說。

美戀童士官軍營「性侵虐13歲女」長達6天

美戀童士官軍營「性侵虐13歲女」長達6天

再創紀錄！美逾9000萬人提前投票

再創紀錄！美逾9000萬人提前投票

川普勝選有望！曾逆勢「強踩希拉蕊」...嚇壞普丁

川普勝選有望！曾逆勢「強踩希拉蕊」...嚇壞普丁

川普與拜登民調差距縮小到8％

川普與拜登民調差距縮小到8％

關鍵字：

2020美國總統大選美選花絮北美要聞

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

快訊／基隆女打流感疫苗「喪失味覺」　採檢結果出爐

一家最後合照曝　女大生媽淚：台灣還我女兒！

汪趴地前腳斷兩截　網見亮點笑了

嫌擄女大生「性侵後殺害」　律師曝判死機率

IG女神限動誤傳「床上脫光照」：不能形容的傷痛

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

游否希驚爆被仙人跳！遭索1000萬

剛過90歲生日！「007」史恩康納萊過世

男分手「要回367萬」！女氣炸：我被白睡？

TOYOTA美規Sienna將於11月上市

千萬豪車洗出大麻煩　一上高速慘了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生遭變態魔擄殺棄屍！雙親換全黑頭像：最後一次去台灣

長榮女大生遭變態魔擄殺棄屍！雙親換全黑頭像：最後一次去台灣
男孩夢想！肌肉兄弟改造2坪臥室　變身「迷幻電競風」網友：想入住

男孩夢想！肌肉兄弟改造2坪臥室　變身「迷幻電競風」網友：想入住

超應景！他送兒子「原味南瓜裝」 Q萌寶寶「愛不釋嘴」模樣萌翻網

超應景！他送兒子「原味南瓜裝」 Q萌寶寶「愛不釋嘴」模樣萌翻網

搭火車大聲講電話！男被勸不爽　脫口罩怒嗆：我一個打你們全部

搭火車大聲講電話！男被勸不爽　脫口罩怒嗆：我一個打你們全部

3歲兒不願下馬...宥勝「這一招」他秒改口　限制吃零食「靠數數」女兒乖乖交出冰淇淋

3歲兒不願下馬...宥勝「這一招」他秒改口　限制吃零食「靠數數」女兒乖乖交出冰淇淋

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面