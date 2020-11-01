美國大選超燒錢！同1人捐給川普超過50億　幕後「大金主」起底…

▲川普背後的大金主，拉斯維加斯金沙集團創辦人阿德爾森（Sheldon Adelson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選僅剩3天，雙方候選人都投入了大筆的競選經費，拜登光在佛州的廣告預算就超過1.5億美元（約新台幣42.7億元），背後的資金來源為何？又是哪位金主光在今年內就捐給了川普1.8億美元（約新台幣51.3億元）？這些問題，美國《富比士》雜誌（Forbes）在報導中給了答案。

據《富比士》報導，川普背後的87歲大金主是一位經營賭場與度假飯店的億萬富翁，從2016年上次大選時就向傾向川普政治組織捐款2000萬美元（約新台幣5.7億元），在2018年中期選舉也資助共和黨競選，而光在今年就至少挹注了1.8億美元給川普競選團隊，這個人就是拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）的創辦人阿德爾森（Sheldon Adelson）。

報導指出，阿德爾森小時候睡在波士頓一間出租公寓的地板，後來當報紙攤商，1979年參與舉辦電腦經銷商博覽會（COMDEX），最後成為全球最大的賭場大亨。金沙集團第一年分紅恰逢2012年美國總統大選，當時阿德爾森的股息收入超過了2.5億美元，但他與妻子瑪麗雅姆（Miriam）為共和黨參議院選舉投入了9000多萬美元（約新台幣25.6億元）全都有去無回，當年民主黨保住了參議院。

▲川普2018年授予阿德爾森的妻子瑪麗雅姆（Miriam）自由勳章。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，阿德爾森在金沙集團的多數股權每年皆為他賺進大把鈔票，使得阿德爾森家族成為華盛頓的重量級人物。根據聯邦選委會，他們在2014與2018年中期選舉、2016年總統大選中至少花費了2.31億美元（約新台幣65.8億元）。然而，今年賭場與飯店業受疫情影響，金沙集團股價與最高點相比暴跌了54%，季度收入比去年同期下降82%，年底將暫停分紅，但並不影響他捐錢給川普。

▲拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）的創辦人阿德爾森是共和黨的超級捐款者。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，相較於川普，拜登吸引華爾街人士捐款的力量更為強烈，募得的資金10月為止已逾4億美元（約新台幣114億元），其中一半是來自線上小額捐款，反映出他的民調優勢，也從134位億萬富翁直接或間接地籌集了3240萬美元（約新台幣9.2億元）的資金。根據響應性政治中心（Center for Responsive Politics）的中立數據，金融行業人士投入5000萬美元支持拜登，而川普則只獲得拜登的2成。

據CNBC報導，拜登的主要金主包括「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）、前總統歐巴馬的財政部長蓋特納（Tim Geithner）、PDT合夥公司創辦人穆勒（Peter Muller）、矽谷最大的風險投資公司凱鵬華盈（Kleiner Perkins）董事長杜爾（John Doerr）、對沖基金公司孤松資本（Lone Pine Capital）創辦人曼德爾（Stephen Mandel）等。

▼「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）捐給拜登50萬美元的競選經費。（圖／達志影像／美聯社）

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►超級神水、全年最殺強檔，趕緊手刀搶！