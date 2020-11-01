愛琴海逾「600次餘震」39死905傷　振奮！女童腿遭刺穿仍意識清醒

記者張寧倢／綜合報導

愛琴海地區30日發生規模7.0的大地震，導致土耳其第3大城伊士麥（Izmir）多處建築物倒塌，希臘薩摩斯島（Samos）也傳出牆倒壓死人的意外，至少有39人死亡、905人受傷。截至31日，救難人員已成功救出103人，其中1名母親在受困近23個小時後，與她的4位小孩同時獲救，但1名孩子送醫後仍不幸身亡。

6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey.

Takr care, best wishespic.twitter.com/YxHSTlJEsR — avi scharf (@avischarf) October 30, 2020

據美聯社報導，愛琴海海域30日下午發生規模7.0強震，震源深度極淺僅16.5公里，造成土耳其伊士麥共20棟建築物倒塌，至少37人死亡、885人受傷，搜救人員在土石堆中連夜搜索，家屬裹著毯子，焦急地等待消息，現場重機械的轟隆聲中夾雜著陣陣的悲痛哭喊。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，截至31日已救出103名受困者，且將動用一切資源救災。據悉，迄今已發生615次餘震，其中有40次以上規模超過4.0。

▲土耳其強震造成房屋倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，伊士麥一名38歲母親佩琳賽克（Seher Perincek）與她的4名孩子，包括3歲、7歲與一對10歲雙胞胎，在受困了將近23個小時過後，終於從瓦礫堆中獲救，現場救援人員歡呼、相互擁抱，相當振奮人心。其中10歲的女童艾爾森（Elzem Perincek）被抬上擔架時表示，「我很好，因為只有一隻腳被釘住了，才能被救出來，雖然那隻腳真的很痛。」然而，艾爾森的1名手足在送醫後仍不幸身亡。

另外，希臘薩摩斯島的一處圍牆倒塌，當場壓死1名少年與1名少女，此外還有至少19人受傷，其中14名患者傷勢嚴重，被用飛機送運到首都雅典的醫院治療，剩餘7人在島上住院。地震更引發了小型海嘯，造成薩摩斯港海水倒灌，大量民宅與主要道路全遭洪水淹沒。

Izmir seferihisar da yasanan depremden sonra deniz taştı. Ust katlarda mahsur kaldik. Cok fazla zarar var. pic.twitter.com/TFhkjjKFGa — zebercet (@beril_d) October 30, 2020

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）於31日慰問罹難者家屬，隨後也向先前因能源爭議使雙方關係趨於緊張的土耳其釋出善意，更表示已和土耳其總統艾爾段通電，「無論我們有甚麼分歧，雙方人民現在需站在一起。」因伊斯蘭恐攻事件與土耳其關係轉惡的法國當局也聲明，願意為土耳其與希臘提供一切援助。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►契爾氏超熱銷！秋冬照樣要淡斑美白