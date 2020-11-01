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美戀童士官拐13歲女回軍營！　「性侵虐6天」狂拍百張裸照

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▲▼變態大兵帶13歲女孩進軍營禁錮　性侵虐待6天還拍片留存。（圖／翻攝自推特「ArmyTimes」）

▲23歲士官性侵小10歲女童，以被捕將於年底前獲刑。（圖／翻攝自推特「ArmyTimes」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名前陸軍士官羅賓遜（Samuel Ray Robinson）於今年中，將一名未滿14歲的小女孩「偷渡」進所在軍營，並將她禁錮在自己的寢室內長達6天，進行性侵及性虐待。女孩家長報警後事件曝光，羅賓遜認罪，目前正等待量刑聆訊，最低面臨10年徒刑，最高終生監禁。

綜合外電報導，今年6月2日，羅賓遜開著車將女孩曼蒂（化名，下同）載到喬治亞州哥倫布市（Columbus），並讓她在一間飯店下車後離去。曼蒂立刻通知母親並告訴她位置，不久後當地警員出現，開車載她回到佛羅里達的家中。

警方隨即開始針對曼蒂的事件進行調查，了解到曼蒂經由網路認識到羅賓遜，5月27日時她離開位於聖羅薩海灘（Santa Rose Beach）的家，前往德斯坦（Destin）的一處加油站與開車前來的羅賓遜會合。

羅賓遜開了200英哩（約321公里）的路程將她帶回班寧堡（Fort Benning）軍營，偷偷藏在宿舍裡。羅賓遜隨後開始強行與曼蒂發生性事，還拍下她超過100張裸體照與影片，直到6天後才在哥倫布市還她自由。

班寧堡警方於6月14日接獲佛州沃爾頓郡長辦公室通報，羅賓遜則到了8月24日才落網。當時已經退伍的羅賓遜被捕後坦承犯罪，並表示曼蒂在兩人認識時聲稱已滿18歲，後來見面才改口說剛滿15歲，事實上，她只有13歲而已。

美國司法部在一項聲明中表示，羅賓遜已在哥倫布市地方法庭上認罪，面臨最低10年有期徒刑，最重終生監禁的刑期，並須罰款25萬美元（約新台幣714.5萬元）。

喬治亞中西區檢察官皮勒（Charlie Peeler）表示，羅賓遜罪行窮凶惡極，他將要付出沉重的代價，到聯邦監獄蹲苦窯，沒有假釋機會。美國地區法院法官蘭德（Clay D. Land）預計將在12月17日，針對羅賓遜的犯行做出判決。

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