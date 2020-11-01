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嘲諷畫惹怒阿拉伯世界！馬克宏急上半島電視澄清：從未針對伊斯蘭

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文／中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電

法國總統馬克宏近日支持諷刺漫畫的言論激怒阿拉伯世界，引發激烈反法聲浪。他在半島電視台今天播出的專訪中表示，自己的話被謊言斷章取義，希望風波能盡快平息。

由於近日針對支持諷刺漫畫的言論，導致部分阿拉伯穆斯林國家不滿與反彈，引發外交關係緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）決定親自出面澄清回應。因此接受半島電視台（Al Jazeera）專訪，並於今天下午播出。馬克宏親信向法媒透露，「元首希望能平心靜氣地闡述他的觀點」。

總統府艾里賽宮（Elysee）則表示，「在法國一連串令人震驚的事件以及阿拉伯國家的反法國浪潮後，這是一個很重要的訪談」。

長達55分鐘的專訪中，馬克宏首先指出，「即使法國也曾經歷過恐怖攻擊，但這是國際上首次出現如此強烈的反法聲浪，這一切都是因許多誤會而來，我希望藉此澄清」。

他重申法國模式的基石，「就是共和國價值、新聞自由、繪畫與創作諷刺畫的自由」。他表示，「我了解人們可能會被這些諷刺畫嚇到，但我永遠無法接受用它來合理化暴力」。

由於過去幾週有許多國家領袖與政府指控他企圖透過諷刺漫畫汙辱先知默罕默德，馬克宏表示，自己的言論遭到「斷章取義」。

他指出：「他們說我『支持羞辱先知的漫畫』，我從沒這麼說過 … 首先這些諷刺漫畫嘲諷所有宗教，沒有針對哪個宗教，此外還有所有領袖。再者，我保護這個權利，因為這就是我的角色。」他強調，作為法國總統，他無法因為有人覺得震驚就限縮大家的權利。

馬克宏也藉著這個機會澄清，他並沒有汙名化穆斯林的意圖，只是想要對抗法國境內的恐怖主義。

在他看來，伊斯蘭世界的反應來自於太多的謊言，「讓人以為我支持這些漫畫，但我支持的是在法國可以自由書寫、思考、繪畫，因為我認為這很重要，這是我們的權利，我們的自由」。

此外，馬克宏表示，部分伊斯蘭國家抵制法國貨品的行動很「荒謬」與「無法接受」，但他了解發動抵制的部分團體與領袖，都是被謊言所誤導。

專訪中馬克宏也談及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），他指出艾爾段「對北約盟友的行為相當好戰」，他希望「事件能平息下來」。馬克宏也呼籲土耳其總統「尊重法國、尊重歐盟、尊重歐盟的價值，不要再說謊，也不要出言不遜」。

近日從巴勒斯坦、孟加拉、索馬利亞，到巴基斯坦、阿富汗、伊朗和黎巴嫩，都出現反法國和馬克宏的激烈抗議行動，包括焚燒馬克宏的肖像與法國國旗。

卡達半島電視台擁有超過2500萬觀眾，其中主要在中東與北非地區，這次專訪凸顯了馬克宏向阿拉伯世界喊話的企圖。

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