台灣國旗再登國際！愛琴海強震重創　土耳其總統艾爾段謝各國祝福

▲台灣國旗位於艾爾段署名正上方。（圖／翻攝自艾爾段推特）

文／中央社記者何宏儒安卡拉31日專電

愛琴海30日發生規模7.0強震，重創土耳其第3大城伊茲米爾。土耳其總統艾爾段31日晚間發推文「感謝友好國家祝福和支持」，張貼的各國國旗包括青天白日滿地紅國旗。

愛琴海地區30日強震發生至今已經超過30小時，土耳其災害與應變管理署（AFAD）31日深夜指出，地震造成39人罹難、885人受傷。

今天視察伊茲米爾（Izmir）災區的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）晚間推文說：「土耳其共和國非常感謝所有友好國家和國際組織在伊茲米爾地震之後表達的祝福和支持。」

他在3則致謝貼文中張貼各國國旗或國際組織會旗共100面，其中包括青天白日滿地紅國旗。

總統蔡英文31日在推特帳號以英文推文指出：「我向所有受到地震影響的土耳其與希臘人民表達誠摯的關懷。台灣人民關切你們，我們政府準備好提供幫助。」

駐土耳其代表鄭泰祥告訴中央社記者，震後第一時間即向土耳其政府表達慰問，並且傳達「台灣準備好隨時提供協助」。

當地時間30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國地質調查所（USGS）測報地震規模為7.0，震源深度10公里。不過AFAD的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。