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全球近4600萬確診！英國突破百萬例　重啟「居家封鎖令」1個月

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▲▼英國民眾慶祝萬聖節，同時國家已破百萬確診。（圖／路透）

▲英國民眾慶祝萬聖節，同時國家已破百萬確診。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間1日上午4點30分，全球累計4586萬6380例確診、119萬2684死，美國突破900萬確診，英國則成為全球第9個破百萬確診的國家，首相強生已下令英格蘭地區重啟居家禁足令。

美國累計909萬8300例確診、23萬194死；印度累計813萬7119例、12萬1641死；巴西累計551萬6658例、15萬9477死。美國昨創下單日確診10萬例的全球新高紀錄，與此同時，總統大選接近選民提前投票總數來到突破以往的9000萬人次，在疫情高峰期間大排長龍，可能再次反映在每日新增確診數字上。

俄羅斯累計160萬6267例、2萬7787死；法國累計137萬7366例、3萬6605死；西班牙累計118萬5678例、3萬5878死；阿根廷累計115萬7179例、3萬792死；哥倫比亞累計105萬3122例、3萬1421死。

英國方面，累計確診人數來到101萬4793例、死亡人數上升至4萬6645死。首相強生（Boris Johnson）及當局在專家施壓下，終於同意3級疫情警報系統已不敷應付，宣布英格蘭地區自11月5日重啟居家禁足令，非必要商家全數關閉，但學校仍保持開放。

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