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中颱莫拉菲剛走...「年度最強颱風」襲呂宋島　菲政府急撤數千人

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▲▼菲律賓奎松省爆發嚴重水患，當地居民必須涉水前行。（圖／路透）

▲菲律賓奎松省爆發嚴重水患，當地居民必須涉水前行。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

菲律賓政府31日緊急發布撤離命令，數千名呂宋島南部居民被迫離開家園，躲避「今年最強颱」天鵝颱風的正面侵襲。強颱天鵝時速高達215公里，以每小時24公里的速度逼近菲律賓國境，可能造成莫拉菲颱風後更嚴重的災情。

根據《CNN》的報導，菲律賓正面對嚴峻的疫情，以超過7千人的死亡人數，成為東南亞疫情第二嚴重的國家，僅次於印尼的1萬3千起死亡案例，這次的颱風災情可能使得原本不穩的疫情爆發，在雙重危機的陰霾下引起民眾的不安。

奎松省上周因為莫拉菲颱風而陷入嚴重水患，又馬上要迎來強度更大的天鵝颱風。因凡塔鎮市長格雷斯（Filipino Grace America）表示，救援物資和防護設備已經在各個關鍵地區備妥，但因為新冠大流行，用於救災的資金面臨短缺。

▲▼莫拉菲颱風讓菲律賓潘帕嘉的墓地淹滿了水，全部的石棺都被泡在水中。（圖／記者湯子暘攝）

▲莫拉菲颱風讓菲律賓潘帕嘉的墓地淹滿了水，全部的石棺都被泡在水中。（圖／路透）

當地賴以為生的漁業也被迫停止，所有港口都緊急關閉，禁止漁民出海。天鵝颱風中心附近最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒 75 公尺，預計將於今晚途經首都馬尼拉和鄰近14個省。

另一方面，又有另一台颱風閃電在東方生成，同樣以每小時27公里的速度朝菲律賓行進，中心最大風速每秒為18公尺，目前仍是輕度颱風，緊隨強颱天鵝其後，預計將於11月5日抵達菲律賓東部海岸。

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