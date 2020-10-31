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美女醫PO性感照慘遭「吊銷執照」　轉戰成人平台月賺140萬

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緬甸辣醫因上傳自己性感影像被吊銷執照，乾脆轉戰成人影片。（圖片截自IG＠nangmwesan）

▲緬甸辣醫因上傳自己性感影像被吊銷執照，乾脆轉戰成人影片。（圖片截自IG＠nangmwesan）

圖文／鏡週刊

緬甸一名女醫生南美珊（Nang Mwe San），時常在IG分享自己的性感辣照，擁有大批粉絲，但此舉卻引來緬甸醫學委員會的關注，認為她的穿著違反傳統，並吊銷她的醫師執照，但南美珊轉換跑道，她在成人網站靠著性感影音吸金，現在的她月入5萬美元（約台幣144萬元）。

緬甸辣妹女醫生南美珊今年29歲，在醫界服務4年後，2017年時她暫停醫師的職務全心投入模特兒工作，在自己的社群網站分享性感美照，不料卻在2019年收到緬甸醫學委員會寄出的信，表示南美珊所貼出的照片「穿著風格違反緬甸的文化與傳統，因而決定要吊銷她的醫師執照」。

南美珊時常在IG等平台分享自己的性感照片。（圖片截自IG＠nangmwesan）

▲南美珊時常在IG等平台分享自己的性感照片。（圖片截自IG＠nangmwesan）

對此南美珊非常生氣，她在臉書質疑委員會的決定「什麼是人權？民主在哪裡？」認為醫師下班後的行為屬於個人自由，並指出「當我遇到病人時，我從來沒有穿著任何性感的衣服⋯」不過醫師當不成的南美珊繼續努力，乾脆轉戰成人影片平台。

南美珊表示因為緬甸相對保守的風氣所以父母都相當反對，但她認為自己「賣片不賣身」，況且這能大舉幫助家中的經濟。據了解，在緬甸公立醫院中醫師的月薪是200美元（約台幣5,776元），私立醫院可能會稍微高一些些，但都是相當低的數目，所以不少醫生都會另闢財源。

南美珊身材姣好，更是在保守的緬甸第一個擁有「OnlyFans」帳號的人。（圖片截自IG＠nangmwesan）

▲南美珊身材姣好，更是在保守的緬甸第一個擁有「OnlyFans」帳號的人。（圖片截自IG＠nangmwesan）

南美珊也分享自己未來規劃是把影片上架到更多平台，例如YouTube和Snapchat premium，而她的「OnlyFans」訂閱者每月需支付25美元（約台幣721 元），南美珊現在一個月可賺取5萬美元（約台幣144萬元）。


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