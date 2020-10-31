川普勝選有望！回顧2016逆勢翻轉「強踩希拉蕊」　連普丁都被嚇壞

▲共和黨川普以306張選舉人票擊敗民主黨希拉蕊，成功入主白宮。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選距今僅剩3天，隨著時間愈接近，也令國際社會關注此次美國民眾將會選擇川普、亦或拜登擔任下屆總統。回顧4年前的勝選之夜，由於民主黨候選人希拉蕊在各項民調的支持度接勝過川普，因此眾人對川普當選總統的消息跌破眼鏡，即使希拉蕊在普選票碾壓川普，但在各州的選舉人票數上皆遠遠落後。

當時大部分民眾願意給川普機會，無非是期盼政治素人川普能重振美國經濟、改變國內政治風氣。

回顧2016年美國總統大選，川普雖以46.09%民選得票率（公民投票總數近6300萬張）慘輸希拉蕊的48.18%（公民投票總數近6584萬張），然而卻以306張選舉人票遠勝希拉蕊的232張，超過選舉人票勝選門檻的270張，成為美國第58屆總統。

▲希拉蕊與柯林頓前往紐約查帕夸一所小學投票。（圖／達志影像／美聯社）

時間拉回勝選前，2016年11月8日美東時間上午8時，希拉蕊偕同夫婿柯林頓前往紐約查帕夸（Chappaqua）附近小學投下神聖一票；川普則是與妻子梅蘭妮亞、女兒伊凡卡前往紐約曼哈頓的投票所，在先前接受《福斯新聞》訪問時表示，民調結果數據根本是帶風向，深信自己會勝選。

然而川普的次子艾瑞克（Eric Trump）卻在個人推特上貼出前往紐約投票所時投給父親的選票，遭網友留言警告違反《選舉法》，在該次大選上又留下一爭議事件。

▲川普次子艾瑞克曾在推特洩露選票。（圖／翻攝自推特）

隨後進入開票階段，川普首先獲得印第安納州、肯塔基州、西維吉尼亞州共24張選舉人票，希拉蕊則僅拿下3張選舉人票。時間繼續往後推，希拉蕊拿下伊利諾州、紐澤西州等共68張選舉人票，領先川普的48張選舉人票，一度逆轉選戰局勢。

開票如火如荼展開，川普以49.1%得票率打敗希拉蕊的47.4%，搶下佛羅里達州最關鍵的29張選舉人票，奪得共216張選舉人票，希拉蕊則僅202張。而在最後關頭，川普以276張選舉人票擊敗希拉蕊的222張票，首先跨越入主白宮的門檻，造勢大會上支持者全場歡呼。

希拉蕊最後親自致電川普，祝賀當選美國總統。

▲川普發表勝選感言，感謝家人、團隊、親友陪伴。（圖／路透社）

在媒體陸續報導後，川普隨即抵達競選總部，向支持者發表勝利演說，「我剛和希拉蕊通話，她恭喜我們！不管是共和黨亦或任何人，現在是團結的時刻，現在我將成為所有美國人的總統，我們一起為國家努力。這段時間很難熬，政治是噁心的，但感謝你們陪伴，下一個4年我還是會繼續站在這跟大家說話，我愛這個國家！」

川普當選總統的消息讓國際社會震驚不已，中國外交部表示，期盼能與美國繼續維持穩定的關係；俄羅斯總統普丁也罕見地迅速致電川普，恭祝其當選；而時任南韓總統朴槿惠也致電恭賀，強調能繼續鞏固美韓同盟關係，而當時早已傳出，川普若當選後，考慮增加南韓在駐韓美軍費用上的負擔。

根據英媒《BBC》，北京外國語大學副教授喬木指出，2016年美國總統大選時各家媒體的民調分析皆與結果大相逕庭，其原因出自於媒體普遍帶有菁英意識的傲慢，尋求政治正確，卻忽略廣大民眾的真正需求，而川普的成功，剛好驗證了網路時代的特點，網路上的聲量就代表著吸引力，關注就是能量。

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