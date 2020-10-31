「覺得台灣好才尊重女兒選擇」　長榮女大生父親：盼給台灣政府警惕

▲鍾女28日晚間經由台鐵便道返回租屋處時，遭梁育誌盯上擄走、絞殺。（圖／記者林悅翻攝）



記者張方瑀／綜合報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日在學校附近遭擄，結果遭兇嫌梁育誌擄殺、棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣與馬來西亞社會。鍾姓女大生的父親是當地的客家宗親會會長，在社會上非常有名望，他接受當地媒體訪問時表示，當初尊重女兒來台灣的選擇，「希望她能快樂的生活。」

根據馬來西亞媒體《星洲日報》報導，鍾姓女大生的父親接受訪問時表示，他與女兒的關係十分親密，女兒喜歡抱著他喊「Daddy！」儘管捨不得女兒離開身邊，還是尊重女兒來台灣念書的選擇，「因為希望她能快樂的生活。」沒想到竟發生如此結局。

父親表示，他們當初也是認為台灣很好、很安全才放心讓女兒來念書，沒想到卻讓女兒魂斷異鄉；他直言，希望女兒的案件可以無限擴大報導，成為國際關注的事件，因為只有這樣台灣政府才能有所警惕，「遇見野蠻的人，秀才遇到兵，我們也只能逃跑。」

父親說，沒有人會想遇到這種事，台灣的政府與人民也是，他希望大家能夠牢記女兒所發生的事情，在未來能做更好的防範。父親難過地表示，他們希望兇嫌得到制裁，如今談賠償也已經沒用了，「我們希望他得到制裁，並不是為了報復，報復他有什麼用，人已經去了！」

據了解，鍾女家住馬來西亞砂拉越（Sarawak），鍾父在當地也相當知名，不但是建築公司董事，同時也是當地大城詩巫的客家公會前主席，社會地位相當高。鍾父、鍾母預計11月1日抵台，更直說，「這是我第一次去台灣，也是最後一次去台灣了！」

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