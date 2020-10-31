川普與拜登民調再拉近…差距僅8％！　這幾個族群成勝負關鍵

▲川普在密西根州奧克蘭縣國際機場（Oakland County International Airport）舉辦造勢活動。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

拜登在10月初時曾一度領先對手川普至少10個百分底，但根據《福斯新聞》所做的全國民調，雙方的差距已經些微地被拉回到相差8個百分點，目前拜登仍以52至54％領先川普的44％，但雙方民調在9月曾被拉近到僅相距5％的。

民主黨民意專家安德森（Chris Anderson）與共和黨員蕭（Daron Shaw）共同調查後表示，「拜登在全國範圍內仍處於領先地位，而許多選民已經投下票了。收關之日當天很難再看到局勢發生重大變化，但也並不代表川普不能再翻盤。」

▲拜登在愛荷華州舉行「汽車露天造勢活動」（drive-in campaign stop），民眾得以將汽車開入會場，達成有效隔離防疫的作用。（圖／路透）



這份民調還顯示，川普的支持者中以白人男性（＋17分）、鄉下地區選民（＋18分）和白人基督教徒（＋50分）為多，但相關的分數也由2016年一路下滑。

而拜登則普遍以女性（＋17分）、郊區婦女（＋29分）、拉美裔（＋18分）以及黑人族群（＋66分）為主，前幾項所得分數與2016年的希拉蕊相去不遠，但在拉美裔與非裔族群上得分就高出許多。

蕭認為，「拜登在幾個關鍵族群上都有優勢，特別是老年人、郊區人口與獨立人士，而川普需要在這些團體上贏取更多分數才有機會連任。但他的主要的阻礙是雙方競爭得太過穩定，局勢整年來都沒有改變過，無論美國已歷經過大流行、經濟崩潰或大型社會暴動。」

▲拜登的支持者高舉民主黨的黨旗，幫助佛州的造勢活動拉抬聲勢。（圖／路透）



另一方面，拜登的支持率並不全然來自他的個人魅力，多數來自對川普的怒火。在統計的拜登支持者中，將近十分之四的選民是「為了打擊川普」才支持。

總體而言，有46％選民對川普這4年任期持樂觀看法，另有46％的人「強烈不同意」川普的政績，但對比同樣在今年4月的數據來看，當時仍有49％的選民認為川普做的不差。

但也有網友表示，這項民調跟2016大選時一樣不值得參考，僅用1246人電話訪談的數據就想解釋一切，可能會偏向民主黨非常正常，錯誤偏差值應該處於8至10％之間。

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