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「美國優先」重振自信！彭佩奧炫耀川普政績：北韓2年內未核試

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▲▼美國國務卿彭佩奧投書，強調川普的「美國優先」政策重振美國在全球的自信。（圖／路透社）

▲美國國務卿彭佩奧投書，強調川普的「美國優先」政策重振美國在全球的自信。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統大選持續逼近，進入最後倒數階段，國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）於當地時間30日投書《福斯新聞頻道》（Fox News），強調總統川普上任後採取「美國優先政策」所獲得的碩果，包括完成史上第一次與北韓（朝鮮）最高領導人締約，承諾完成韓半島（朝鮮半島）去核，且北韓從2018年以後便未曾再試射核武。

彭佩奧在投書中表示，「川普曾承諾，將把美國人視為最優先的地位，而該承諾也貫徹於所有外交政策上，成為執行政策時的基礎。我們認為，面對北韓的核武問題，必須以史無前例的外交戰術來應對。我們致力於糾正上一個政權所鑄下的錯誤，成功使美國不陷入新戰爭。」

彭佩奧補充，「面對北韓核武問題，我們並未抓著過去失敗的政策不放！相反地，我們成功與北韓國務委員長金正恩達成元首之間的承諾，將致力於韓半島的完全去核；而金氏政權也從2018年新加坡川金會後便再也沒進行過核武試射。」

▲▼彭佩奧指出，2018年川金會後，北韓就未曾進行核武試驗。（圖／達志影像／美聯社）

▲彭佩奧指出，2018年川金會後，北韓就未曾再進行核武試驗。（圖／達志影像／美聯社）

而面中國大陸在國際社會上的步步進逼，彭佩奧表示，「我們深刻體認，中國共產黨將會弱化我國（美國）內部經濟力量，甚至可能將近一步取代美國在全球的影響力。川普政府試圖擔起，對付中共所犯下的竊取智慧財產權與掠奪式經濟的所有責任。」

彭佩奧說明川普政府任內達成的外交政策，「我們與澳洲、印度、日本等同盟國與夥伴，共同對抗中共與華為加諸在自由世界國家的威脅。」

彭佩奧最後重申，「美國優先主義外交政策增進美國的利益，反映了美國的自由主義思想，重振美國在世界舞台上的自信。」

►稱川普壓榨吸血！拜登投書韓媒「承諾給好康」：永遠與韓國站一起

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