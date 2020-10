快訊／4.8地震再襲土耳其西部！　400多次餘震最強一次

▲4.8地震再襲土耳其西部。(圖/翻攝自USGS)



記者張方瑀/綜合報導

根據美國地質調查所(USGS)通報,土耳其西部、希臘薩摩斯島在當地時間31日凌晨5時31分(台灣時間31日下午1時31分)發生規模4.8餘震,深度僅1.7公里。土耳其災難應變部門(AFAD)表示,這是30日強震之後400多次餘震中最強的一次。

Felt #earthquake (#deprem) M3.5 strikes 35 km W of #Kuşadası (#Turkey) 8 min ago. Please report to: https://t.co/iVo9nyQTCB pic.twitter.com/DFxFIjCaT7