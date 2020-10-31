快訊／4.8地震再襲土耳其西部！　400多次餘震最強一次

▲4.8地震再襲土耳其西部。（圖／翻攝自USGS）



記者張方瑀／綜合報導

根據美國地質調查所（USGS）通報，土耳其西部、希臘薩摩斯島在當地時間31日凌晨5時31分（台灣時間31日下午1時31分）發生規模4.8餘震，深度僅1.7公里。土耳其災難應變部門（AFAD）表示，這是30日強震之後400多次餘震中最強的一次。

愛琴海地區30日發生規模7.0強震造成嚴重災情，甚至發生小規模海嘯，截至目前共造成至少22人死亡、近800人受傷。強震後，兩個關係不睦的鄰國領導人通電話，強調「站在一起」、「展現團結」。

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