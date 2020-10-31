決戰6大搖擺州…搶「101張」選舉人票！拜登、川普倒數3天衝刺

▲川普與拜登都轉赴激戰區的「搖擺州」進行最後衝刺。（組圖／美聯社、路透社）



文／中央社

11月3日美國總統大選投票進入倒數，尋求連任的共和黨籍總統川普與民主黨候選人拜登都轉赴激戰區的「搖擺州」（swing states）最後衝刺。

美國的總統選舉現設有538張選舉人票，各州依人口區分選舉人票高低，只要在該州贏得普選票就能包辦選舉人票，當選總統需邁過270張選舉人票門檻。「美國之音」（VOA News）報導，「選舉人團」的勝者全拿原則，讓候選人在這些搖擺州造勢更為積極，尤其6大搖擺州合計的選舉人票高達101張。

搖擺州意味倒向兩黨可能性都不低的州，舉例而言，賓州獲得的關注就比加州多，因為「深藍」（民主黨代表色為藍色）的加州、紐約，共和黨幾乎不可能贏，這也是為何川普敢在推特上叫加州、紐約「下地獄」的原因。

亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅來納、賓夕法尼亞與威斯康辛等州是2020年的頭號搖擺州，這些州除了不是兩黨鐵票區外，也都人口眾多而握有不少選舉人票。

川普2016年在這6州都以極小差距險勝，有些州甚至贏不到1個百分點。拜登在這6州的支持度雖領先，但都低於他在全國民調的領先幅度。分析師表示，拜登連續數月以來民調持續領先，但他最大隱憂仍在會否重蹈希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在2016年的覆轍－贏了總票數、卻輸了選舉人票。

希拉蕊2016年在6大搖擺州全敗。

威斯康辛（10張選舉人票）

據「真清晰政治網站」（Real Clear Politics）民調，目前拜登在威州的支持率為49.7%，川普為43.5%。2016年川普在威州以47.2%得票贏過希拉蕊的46.5%。

許多鄉村和藍領社區組成的威斯康辛州，幾乎是川普的鐵票倉，也是2016年把川普送進白宮的「關鍵搖擺州」。但威州這次是疫情最嚴重的州之一，且自8月發生非裔男子布雷克（Jacob Blake）在基諾沙郡（Kenosha）遭警槍殺後，該州連月示威動盪，也是大選辯論中種族平等議題的焦點。

密西根（16張選舉人票）

「真清晰政治網站」民調，目前拜登在密州的支持率為50%，川普為42.7%。2016年川普在密州以47.3%得票贏過希拉蕊的47%。

以製造業為主的密西根州，經濟因疫情重創。川普要他的支持者將責任歸咎於民主黨籍的州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）採取封鎖措施，拜登則承諾要投資更多工作機會和基礎建設。誰的訴求能奏效，牽動密州投票走向。

▲拜登在賓州舉行「免下車免接觸」造勢活動。（圖／路透）



賓夕法尼亞（20張選舉人票）

「真清晰政治網站」民調，目前拜登在賓州的支持率為48.8%，川普為45%。2016年川普在賓州以48.2%得票贏過希拉蕊的47.5%。

生於賓州史克蘭頓（Scranton）的拜登不斷強調他來自勞工階級，就是為重新贏回沒讀大學白人選民的認同－這個族群在2016年全面倒向川普，當時造就共和黨1988年以來首度拿下賓州。

2020年賓州對川普而言更為關鍵，該州很有可能給拜登他的第270張選舉人票。

佛羅里達（29張選舉人票）

「真清晰政治網站」民調，目前拜登在佛州的支持率為48.3%，川普為47.3%。2016年川普在佛州以48.6%得票贏過希拉蕊的47.4%。

拜登目前在佛羅里達州微幅領先，該州擁有美國最大的老年人口之一。這波疫情奪走太多年長者生命。

川普自選戰開打就非常重視佛州，頻頻造訪他在佛州的度假村，意圖催出白人勞工階級選票。

共和黨籍的民調專家艾瑞斯（White Ayres）：「如果拜登拿下佛州，川普要拿到270張選舉人票就很吃力了。也就是說，誰拿下佛羅里達，幾乎就可以宣告勝利。」

▲川普29日在佛州舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）



北卡羅來納（15張選舉人票）

「真清晰政治網站」（Real Clear Politics）民調，目前拜登在北卡的支持率為48.4%，川普為46.4%。2016年川普在北卡以49.8%得票贏過希拉蕊的46.2%。

北卡除了2008年被歐巴馬拿下之外，共和黨在該州過去10次總統選舉有9次得勝。但分析師認為目前版圖已經有所改變、愈來愈多選民偏向民主黨。

西卡羅來納大學（Western Carolina University）政治系教授古柏（Chris Cooper）說：「很難想像川普的白宮路上沒拿到北卡。」他認為美國南部超過10年來都是共和黨的大本營，如果川普丟掉北卡，佛州也會不保。

亞利桑那州（11張選舉人票）

「真清晰政治網站」（Real Clear Politics）民調，目前拜登在亞利桑那的支持率為49.3%，川普為46.2%。2016年川普在北卡以48.1%得票贏過希拉蕊的44.6%。

自1952年以來，亞利桑那州每次大選都支持共和黨，唯一例外是1996年被柯林頓（Bill Clinton）拿走。

亞利桑那州目前傾向拜登，主要受到郊區選民和該州境內多元族群所驅使，特別是快速增長的西語裔選民，由於川普屢屢口出種族歧視，拉丁裔族群被視為較挺拜登。

亞利桑那州也擁有非常多退休社區，年長者在這場大選的角色影響重大。該州選民的年紀也比美國其他州稍微大些。

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