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勒頸又摔牆！戴帽男闖女室友房虐狗...毛孩痛得哀嚎狂叫

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實習記者劉雪兒／綜合報導

喪盡天良！美國31歲格里高里（Gregory Burrell）未經過許可，闖入女室友的房間內，並女室友的狗狗施暴，好在房內安裝了監視器，把他幹壞事的過程全都錄下來了，被依虐待動物和盜竊罪起訴。雖然在美國虐待動物屬「輕罪」，頂多被判刑一年，不過一旦盜竊案成立，他恐面臨長達16年的監禁。

據《KDVR》報導，女飼主東西曾遭到偷竊，於是在房內安裝了監視器，沒想到意外拍到格里高里突然闖入房間，才沒有讓男子有脫罪的機率。證據交給警方後，格里高里在聽證會上坦承自己的錯誤，「是的，我為此感到難過，我的行動是倉促的，是錯的，我擁有許多狗，但從來沒有暴力對待過，只是一個錯誤的行為」。至於為什麼貿然闖他人房，格里高里則表示，因為對方欠錢不還，才做出私闖的行為。

▲格里高里抓起狗狗就是一陣狂揍。（圖／翻攝自KDVR）

從影片可以看到，戴著帽子的格里高里鬼祟的走入房內，四處張望的模樣，似乎在找東西，確定只有他一人之後，就直徑走到雙人床的旁邊，非常粗暴的抓住一隻黑色狗狗的頸項圈，臉上露出猙獰的表情，並大力勒緊「拋」向一旁後，伸腳踢開狗狗，導致毛小孩重摔在牆上，狗狗痛得哀嚎狂叫，畫面相當殘忍。

據報導，格里高里目前保釋出獄，如果被判虐待動物的輕罪，他將面臨一年的監禁，但如果盜竊罪的罪名成立，他可能會面臨額外的16年的監禁，因為他被指控未經允許，進入狗主人的房間。

檢察官布魯斯·布朗（Bruce Brown）表示，看到無辜的動物，以這種方式被虐待，真的很令人心疼，這不是在訓練動物，而是無端的暴力行為。總部位於華盛頓特區的動物健康行動組織（Martin Wellness Action）的馬蒂·厄比（Marty Urby）表示，對虐待錄像感到震驚，「我將其稱為酷刑，這是我在書中所要說明的，這個傢伙應該在監獄裡。」

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