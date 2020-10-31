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川普賓州鐵票倉傳「選票遺失」　上萬通電話打爆郵政局

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▲▼賓州爆出有人沒收到申請的選票。（圖／路透）

▲美國關鍵搖擺州賓州有超過100萬人提前投票。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國賓州巴特勒郡（Butler County）郵政局接獲上萬通民眾的來電，回報沒收到之前所申請的選票，且有些人致電多次後仍無下文。根據《CNN》報導，選舉執行長謝斯理（Aaron Sheasley）表示，仍不清楚確切的原因，但在郵政局與匹茲堡的分發單位上「出了一些狀況」。

謝斯理指出，現在巴特勒郡已經送出約4萬張選票，至今已收回2萬多張，但目前不清楚有多少選民已經收到選票，也不知道遺失的選票在哪裡，「我們不能給出數字，因為我們根本不知道。」匹茲堡郵政工會分會主席布加爾（Chuck Bugar）表示，沒有任何跡象顯示，這些遺失的選票曾經送達郵政署。

郵政局的官員們還在持續調查當中，也採取別的方式來確保有人沒收到選票，包括建立特殊電子郵件地址、客服中心和特殊情況下加急投票，「我們目前的重點，會放在確保因此受到影響的每個人，都可以投票並能夠投票。」

▲▼賓州爆出有人沒收到申請的選票。（圖／路透）

▲賓州設有許多投票箱，民眾可將登記完的選票投入，就不必再額外郵寄投票。（圖／路透）

今年在疫情的催化下，提前投票比以往更受歡迎、更熱烈。根據佛羅里達大學的統計，提前投票人數已經超過2016年投票總人數的六成，華盛頓州則有53％選民已經投完票。

川普曾大力抨擊提前投票的機制，認為這是選舉舞弊的可利用的手段之一。而這次發生事故的巴特勒郡又是川普的鐵票倉，在2016年大選時有著66％比希拉蕊29％的壓倒性差距。

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