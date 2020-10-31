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新手媽開心拍超音波　拿到照片嚇呆…我女兒怎麼變「川普」

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▲▼新手媽嚇呆！超音波照跟川普長超像。（圖／翻攝自Facebook／Hana Gilmour）

▲超音波照裡的胎兒跟川普長超像。（圖／翻攝自Facebook／Hana Gilmour）

記者張方瑀／編譯

英國一對新手媽媽近日去產檢時，拿到新拍的胎兒超音波照，但是總覺得看起來有哪裡不對勁，結果仔細一看，胎兒的側面居然長得跟「總統川普」幾乎一模一樣，讓這位媽媽不禁表示，已經無法好好看這張照片，「真的太可怕了！」

住在英國蘭開夏（Lancashire）的31歲新手媽媽漢娜（Hana Speariett）和他的未婚夫日前去產檢時，拿到了最新的超音波照片，但兩人總覺得哪裡看起來怪怪的。結果漢娜突然發現，她的女兒竟然長得跟川普幾乎一模一樣，「我看著照片想說，喔我的孩子真可愛，等等，為什麼她看起來像川普？」

▲▼ 美國總統川普赴英進行國是訪問，川普寶寶氣球在倫敦市長的核准下升空 。（圖／路透）

▲美國總統川普2019年赴英進行國是訪問時，川普寶寶氣球在倫敦市長的核准下升空 。（圖／路透）

透過超音波照來看，漢娜的女兒從髮型、眉頭等，真的跟川普的側面長得很像。漢娜坦承，現在已無法好好看這張照片，只要目光停留一下，就覺得像是看到川普，「我不知道怎麼回事，她就跟幾年前倫敦出現的川普寶寶氣球很像。」

漢娜的親友也紛紛在臉書留言表示，「我看到照片終於是信了」、「我真的快要笑死啦」、「別擔心！醜小鴨長大後就會變天鵝的」、「孩子快出生改變世界吧」。

Seriously though... Why does my baby look like Donald Trump?!?!

Hana Gilmour 發佈於 2020年10月27日 星期二

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