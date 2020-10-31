斯洛伐克全國400萬人普篩…「偽陰性率」高達30％！　總統急喊停

▲隨著東歐爆發大規模感染，斯洛伐克疫情也急轉直下，兩個月內暴增上萬人確診。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

斯洛伐克自9月底以來，確診人數便以驚人的速度攀升，全國超過5萬人確診。國防部長納德宣布，將動員軍隊為全國10歲以上共400多萬人進行普篩，「這是自斯洛伐克獨立以來，有過的最大軍事行動。」總統卡普托娃卻認為，檢測試劑偽陰性高達30％，根本對疫情沒有幫助，希望推遲這項計畫。

根據《BBC》報導，斯洛伐克感染率入秋後直線飆升，單日確診紀錄暴增超過3000人，讓政府不得不採取行動。這項計畫使用有著30％偽陰性率的試劑，將為超過400萬人篩檢，且15分鐘內就會將結果用密封袋交付民眾，已經於北部四個縣城試點成功。

在鄰國捷克與匈牙利接連爆發超大規模感染後，斯洛伐克的處境岌岌可危。納德（Jaro Nad）表示，如果繼續放任下去到11月中旬時，醫院就會災難性地超負荷運轉，「我們別無選擇，要麼是普篩，要麼是嚴厲的全面封鎖。」

▲民眾在尼日納（Nizna）檢測站的等待過程中，必須保持社交距離坐著。（圖／路透）



這項計畫的內容還包括強制性的宵禁，所有拒絕篩檢的民眾需要自主隔離10天，如果違反規定可能面臨嚴重罰則，且通過測試的人可以獲得宵禁的「豁免權」，用婉轉的方式迫使民眾接受自願性篩檢。

總統卡普托娃（Zuzana Caputova）認為，這樣的政策「不可行」，是在分裂國家、分裂公民，且計畫會需要近2萬有受訓的篩檢人員，但目前僅招募1萬4千人，希望能夠推遲執行。

根據國防部長的說法，英國首相考慮效仿，已經致電詢問相關細節，「如果要找出成千上萬沒有意識到自己感染的民眾，沒有其他更好的選擇了。」

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