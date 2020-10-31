船體劇烈搖晃！22名釣客深夜海釣...突衝撞跨海大橋　3人當場死亡

▲元山安眠大橋於去年12月底正式通車。（圖／忠清南道）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道今（31）日清晨發生一起死亡撞擊事故，一艘重達9.77公噸的漁釣船在高速行駛下不慎撞上跨海大橋的橋墩，造成3人當場死亡、19人輕重傷，其中一人意識不明、性命垂危，由於船長並未飲酒，海警研判是高速行駛才肇禍。

根據《韓聯社》報導，橫跨忠清南道泰安郡與保寧市元山島的「元山安眠跨海大橋」發生漁釣船衝撞橋墩的意外，根據警方調查，漁船藍海3號（푸른바다3호）於31日清晨5時10分從寶寧市鰲川港出海，以時速27至33公里行駛在海面上，然而由於天色過於漆黑，5時40分高速撞上橋墩，共有22人搭乘該船，其中3人死亡、19人輕重傷，船長輕傷、傷體並無大礙，隨即送往附近醫院治療。

一名船員回憶事發情景，「突然傳出『誑』一聲巨響，隨後船體開始劇烈搖晃。」

▲南韓發生漁船衝撞跨海大橋橋墩的死亡事故。（圖／南韓忠清南道泰安海洋警察署）

海洋警察接獲報案後，隨即出動警備艦艇、沿岸救生艇等前往現場救援。某名海警表示，「由於事發時間點為日出之前，天色還十分昏暗，雖然沒有起霧，但船長可能沒有注意到，才會不慎撞上橋墩。」

根據調查，傷亡乘客大部分為互相熟識的親友關係，為了周末海釣，才會從京畿道、仁川一帶以2至4人一組南下保寧市乘船。船長目前被依涉嫌業務過失致死罪，接受海警調查。

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