韓國電視台遭判「關台」！新聞、戲劇將停播6個月...員工恐被解雇

▲南韓放送通信委員會決定對電視台MBN下重手，拍板6個月停止營業處分。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近日我國中天新聞台驚爆關台危機，然而南韓也有知名電視台MBN因為當初開台時涉嫌以員工名義向銀行借貸充當資本額，遭判處停止營業半年，不僅新聞節目必須停播，就連上檔的韓劇與綜藝節目也被迫停止繼續播放，除廣大收視群眾權益受影響，預估其職員生計也將出現問題。

根據《韓聯社》報導，南韓綜合編成頻道「每日放送」（MBN）於昨（30）日受到放送通信委員會停止營業6個月的嚴重處分，不僅無法在電視台播送廣告，就連戲劇與綜藝節目都不得播放，為南韓電視史上最初、也是最嚴重的懲戒手段，預估未來將產生嚴重損失，因此MBN預估將向法院提出假處分聲請狀。

▲南韓MBN電視台將面臨停止營業6個月的處分。（圖／翻攝自MBN臉書）

MBN原本前身為南韓國內一條專門24小時播送新聞與財經分析節目的頻道，當時稱為「每日經濟TV」（매일경제TV），2011年12月起升格為綜合編成頻道，新增戲劇與綜藝節目播放，然而此轉變卻也帶來如今身陷關颱風暴的危機。

報導指出，MBN於9年前升格時為籌取法定資本額3千億韓元，竟然以員工與旗下子公司的名義，向銀行非法貸款600億韓元，被放送通信委員會依違反《放送法》第18條與施行令第17條，判處2億韓元罰鍰、停止營業6個月。

MBN雖免除電視台撤照危機，且緩處分6個月，但若放送通信委員會的懲處內容不變，則懲戒期間MBN只能播放「彩色條紋訊號」（Color bar），韓劇《我的危險妻子》、綜藝歌唱節目《Lotto Singer》，以及新聞與財經節目等將全數被停播，可以說是面臨生死存亡的緊要關頭。

▲南韓MBN電視台雖面臨6個月緩處分，但若懲處內容不變，則6個月內只能播送彩色條。（圖／翻攝自維基百科）

對此，釜慶大學新聞放送學系教授李尚基（이상기，音譯）表示，電視台須停播6個月，期間無任何收入，預估會對電視台產生巨大的損失，同時會造成員工生計與雇用問題，尤其MBN電視台內的正職員工在南韓所有綜合編成頻道內的比率最低，擔憂不少約聘員工將會被大量裁員。

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