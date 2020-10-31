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每天5.2萬人確診！英國傳下周宣布禁足令　守住耶誕假期

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▲▼新冠肺炎,英國。（圖／路透）

▲英國推估每天約有5萬2000人染疫。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦30日專電

歐洲第二波疫情來勢洶洶，為了保住耶誕假期，據傳英相強生（Boris Johnson）將聽取專家建議，於下週宣布全國禁足令。

法國、德國與比利時相繼祭出嚴格封鎖措施。英國採取分層的3級疫情警報系統，警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」，除了曼徹斯特（Manchester）、諾丁罕郡（Nottingham）等地區為「非常高」之外；倫敦等諸多地區目前仍在中間的「高」等級，餐廳、酒吧照常營業，但有宵禁規定。

英國國家統計局（ONS）昨天公布數據顯示，英格蘭地區的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數上週成長50%，推估每天約有5萬2000人染疫。專家呼籲全面封鎖的呼聲越來越高。

根據最新數據，英國30日有2萬4405人確診，274人病故。

英國廣播公司（BBC）報導，根據英國緊急科學技術顧問（SAGE）文件，英格蘭地區目前的病毒傳染速度比數個月前預測的最糟情境「還要更快」，約為原本預估的4倍左右。

▲▼新冠肺炎,英國。（圖／路透）

▲英國民眾上街反對封城。（圖／路透）

SAGE於8月推估，最糟糕的狀況是英國在這個冬天將有8萬5000人死於冠狀病毒疾病。但根據14日紀錄、今天揭露的文件，眼前狀況比當初預測的更糟。截至10月中旬，英格蘭地區每天感染的人數介於4萬3000人至7萬4000人之間；而當初報告預估數字僅在1萬2000至1萬3000人之間。

SAGE成員法拉爾（Jeremy Farrar）表示，英國若遲遲不採取動作，只會導致未來實施的措施「更加嚴格，且時間更久」。

「每日郵報」（Daily Mail）晚間報導，據傳強生終於決定聽取專家建議，於下週宣布全國禁令，以保住耶誕假期。

內閣消息來源透露，禁令將於下週宣布，目前仍不確定會採取何種模式、商家是否會全面關閉，以及禁令將施行多久。政府預料將於週末研擬對策。

報導指出，儘管強生和財相蘇納克（Rishi Sunak）相當不情願實施必定會重創經濟的全國禁足令，但衛生大臣韓考克（Matt Hancock）、內閣成員戈夫（Michael Gove）等人都支持專家建議。

專家建議英國政府採行與法國類似的一個月封城措施，並表示這是讓醫院病床數不會告急的唯一辦法。不過，據傳政府內部意見不一，消息人士指出，反對禁足令的一方「還不準備投降」。

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