民主黨帳戶遭俄駭客攻擊…華府智庫也遭殃！　可能重演電郵門事件

▲華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）成為駭客的目標之一。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國國土安全部曾指控，俄羅斯駭客2016年曾試圖干預總統大選。根據《路透社》獨家報導，網路間諜組織「花式熊」（Fancy Bear）最近又攻擊民主黨在加州與印第安納州的帳戶，就連華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）也遭到攻擊，企圖再介入下星期的美國總統大選。

「花式熊」由俄羅斯情報局所掌控，也是2016年駭入希拉蕊的私人郵件帳戶的兇手。這次攻擊的目標眾多，包括美國進步中心（Center for American Progress）、美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）和卡內基國際和平基金會等，所幸都沒有成功。

▲華府智庫戰略與國際研究中心駐華盛頓辦公室大樓的門口。（圖／路透）



微軟指出，透過特殊的編程能夠辨別出這些駭客活動來自花式熊，且在9月裡針對超過200家組織，執行網路滲透行動，但仍無法確認進行的地點。

希拉蕊在2015的3月時遭到駭客攻擊，意外洩露郵件，被發現使用私人郵件來處理公事往來，有些郵件甚至被歸類為國家機密。「電郵門」事件後來也成為她的競選絆腳石，最後遭對手川普逆襲上位。

「開放社會基金會」（Open Society Foundations）則因為提供民主活動的資金，成為俄羅斯駭客的主要攻擊目標，在2016成為第一個受害者，被公開洩漏通訊資料。

印第安納州的民主黨發表聲明，沒有偵測到任何成功的入侵。加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）承認，自己的帳戶確實遭到攻擊，但並沒有成功。

卡內基國際和平基金會的發言人證實，確實有收到攻擊，但拒絕透露任何細節。俄羅斯駐華盛頓大使館則發布聲明，否認與花式熊有任何關係，毫無干涉美國內政的事實，並指控這是「假新聞」。

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