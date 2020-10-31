長榮女大生魂斷台灣！　大馬老師心痛：她是一個優秀的人

▲長榮女大生。（圖／翻攝臉書）



實習記者劉雪兒／綜合報導

馬來西亞籍的長榮大學鍾姓女大生遭擄殺，震驚台灣及馬來西亞社會。噩耗傳到曾教導過鍾女的大馬教授許鈞凱耳中，她心痛表示，鍾女是個活潑、開朗的女生，人緣非常好，各個條件都非常優秀，自己也非常看好這名學生的未來，只可惜發生了這樣的憾事。

根據馬媒《星洲網》報導，鍾女曾就讀於大馬學院商業管理，並在2017年7月拿到文憑之後，隔年到台灣長榮大學繼續升學。而昔日導師許鈞凱得知噩耗之後，坦言非常痛心、難受，因為鍾女非常乖巧，雖然成績屬於中等，但各方面都很棒，比如領導能力或是人際關係等，而自己一開始聽到學生要去台灣繼續深造時，也為替鍾女感到開心，「我們都認為她畢業後，將會是一個很優秀的人才」。

▲馬國媒體今日以頭版報導這起悲劇。（圖／翻攝自星洲日報）

許鈞凱回憶起，最後一次看到鍾女的場景是在2018年10月，當時他受邀出席長榮大學的活動，鍾女還非常有禮貌的前來打招呼，並從談話的過程中，得知鍾女在台灣的大學過得非常開心，都沒有抱怨，「她和台灣的同學相處得很好，假日時也會去朋友家住宿，一起玩樂。」

他非常有感觸的繼續說，鍾女在長榮大學非常活躍，再加上英文能力好的優勢，在大學內都會幫忙英文翻譯，今年暑假還到日本進行學生交流，可見鍾女的大學生活非常多姿多彩，只可惜發生了這樣的憾事，他和其餘的老師也非常難過。

▲擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）



值得一提的是，鍾女家住馬來西亞砂拉越（Sarawak），是家中獨生女排行老大，還有2個年紀分別為22歲和17歲的弟弟，而父親是一家建築公司的董事，也是砂拉越第三大城市詩巫的客家公會前主席，在當地有很高的社會地位。

面對愛女遭殺害相當悲痛，鍾父表示絕對不會想跟兇嫌見面，痛批「我不會去看垃圾一眼。我也不會諒解或原諒他，這是不可能的事，他破壞了我們的家庭，既然凶嫌奪走我女兒的性命，我希望他也賠上他的性命，一命償一命」。