強震畫面曝！土耳其吊燈「繞圈狂甩88秒↑」爆連環巨響…下秒全黑

▲土耳其伊士麥(Izmir)一間烘焙坊廚房內的搖晃畫面。(圖/翻攝Twitter@TekYolFener)

記者吳美依/綜合報導

愛琴海地區30日發生規模7.0強震造成嚴重災情,甚至發生小規模海嘯,截至目前共造成至少22人死亡、近800人受傷。許多民眾在社群媒體上分享事發當時「天搖地動」的驚悚畫面。

在土耳其伊士麥(Izmir)一間烘焙坊的廚房內,員工們原本正在專心製作糕點,地板卻突然開始震動。他們蹲下來找掩護,未料晃動幅度卻越來越劇烈,裝有輪子的餐車、儲物桶都移位,架上瓶瓶罐罐也掉落破碎,背景不斷傳來尖叫與物品碰撞的巨響。

此外,右上角的一排吊燈晃動最明顯,從一開始左右搖擺,最後竟繞圈狂甩,時間長達88秒以上。由於震動幅度太大,監視器也跟著上下亂跳,甚至一度導致畫面一片模糊。

Earthquake of Magnitude 7.0 hits Izmir, Turkey and a great Tsunami Follows.

4 Lives Lost and 120 injured. Around 20 buildings have fallen according to th Mayor of Izmir.#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/Ys0dcDtoOQ