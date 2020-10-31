強震畫面曝！土耳其吊燈「繞圈狂甩88秒↑」爆連環巨響…下秒全黑

▲土耳其伊士麥（Izmir）一間烘焙坊廚房內的搖晃畫面。（圖／翻攝Twitter@TekYolFener）

記者吳美依／綜合報導

愛琴海地區30日發生規模7.0強震造成嚴重災情，甚至發生小規模海嘯，截至目前共造成至少22人死亡、近800人受傷。許多民眾在社群媒體上分享事發當時「天搖地動」的驚悚畫面。

在土耳其伊士麥（Izmir）一間烘焙坊的廚房內，員工們原本正在專心製作糕點，地板卻突然開始震動。他們蹲下來找掩護，未料晃動幅度卻越來越劇烈，裝有輪子的餐車、儲物桶都移位，架上瓶瓶罐罐也掉落破碎，背景不斷傳來尖叫與物品碰撞的巨響。

此外，右上角的一排吊燈晃動最明顯，從一開始左右搖擺，最後竟繞圈狂甩，時間長達88秒以上。由於震動幅度太大，監視器也跟著上下亂跳，甚至一度導致畫面一片模糊。

Earthquake of Magnitude 7.0 hits Izmir, Turkey and a great Tsunami Follows.

4 Lives Lost and 120 injured. Around 20 buildings have fallen according to th Mayor of Izmir.#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/Ys0dcDtoOQ — Ishan Borah (@ishan_borah) October 30, 2020

伊士麥另外一間民宅內也呈現類似可怕景象，只見所有層架、櫃子、畫框甚至沙發都左右激烈晃動，一名男子必須扶住門框才能站穩，影片背景傳來巨響。他與另一名女子原本正在交談，下一秒卻突然一片黑暗，疑似因地震導致停電。

除了以上畫面之外，海水倒灌導致街道變成激流、樓房轟然倒塌的恐怖影片也都在社群媒體上流傳。許多網友在分享影片與資訊的同時，也祈禱盡速重建，一切平安，替罹難者哀悼。

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