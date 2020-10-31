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佛州硬碰硬！川普偕愛妻造勢喊「復甦經濟」...拜登主打停擺病毒

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▲▼川普與梅蘭妮亞前往佛州坦帕市造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與梅蘭妮亞前往佛州坦帕市造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選已進入最後關鍵的倒數階段，為在此次選舉取得最多得票數，雙方無所不用其極，現任總統、共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登都選擇於當地時間29日前往佛羅里達州選情最「搖擺」的坦帕市（Tampa）造勢。

面臨新冠肺炎（COVID-19）強襲歐美社會，川普抨擊歐洲各國選擇封城的防疫方式，表示未來若拜登當選，美國可能步上歐洲封城後塵，進行更嚴厲的封鎖計畫；拜登則在另場造勢活動與推特上重申，絕對不會讓國家與經濟停擺，而是選擇停擺病毒（Shut down the virus）。

根據當地媒體《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times），川普偕同妻子梅蘭妮亞出席佛羅里達州坦帕市的造勢活動，兩人頂著下午2時的烈日，牽著手向台下兩旁的支持者揮手致意，川普表示，「我們正在創造歷史上最大的紅色浪潮」。

▲▼川普與梅蘭妮亞前往佛州坦帕市造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普指出，若選擇拜登，美國經濟將陷入蕭條。（圖／達志影像／美聯社）

川普在這場造勢活動，除大打防疫牌，還打出了經濟牌，強調這場大選是美國經濟是否能持續走向復甦的「選擇之戰」，若是選擇川普，則美國經濟將走向復甦，反之若選擇拜登，則美國經濟將步向封鎖、陷入蕭條。

川普表示，新冠病毒奪走22萬5千多名美國人的性命，未來將計畫讓美國保有安全的疫苗，並在幾周內優先讓老年人優先施打。

在川普造勢後的幾個小時，拜登不約而同到訪坦帕灣造勢，他向民眾呼籲，應拒絕川普在任職4年總統，同時質疑川普的《減稅和就業法案》、暗示川普欠債，且分裂國家。

據悉，坦帕市在佛羅里達州占有舉足輕重的地位，是拜登爭取翻轉佛州、同時也是川普爭取連任的關鍵戰場。

▲▼拜登在造勢場上宣誓，若當選將終結病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在造勢場上宣誓，若當選將終結病毒。（圖／達志影像／美聯社）

另外，根據佛州大學旗下機構「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計，目前美國已有8394萬人完成提前投票，逼近全美合格選民2億4500多萬人的一半，而其中高達5401萬票是郵寄選票。專家預測，今年選況更加激烈，可能將刷新1908年65.4%投票率的紀錄。

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