影片曝光…土耳其7層高大樓倒塌！7.0地震強襲愛琴海　民眾尖叫逃

記者張方瑀/綜合報導

愛琴海地區30日發生規模7.0強震造成嚴重災情,甚至發生小規模海嘯,截至目前共造成至少22人死亡、近800人受傷。土耳其一棟7層樓高的建築在搖晃中倒塌,掀起大片塵土,驚人的影像也在推特曝光。

▲土耳其多棟建築倒塌。(圖/達志影像/美聯社)



Dramatic footage of the moment a building collapses in #Izmir. There are reports of a minor tsunami and flooding in Seferihisar. No casualties reported yet, but the fear is there, as the mayor said around 20 buildings reportedly collapsed#quake #turkey pic.twitter.com/rhMLkvdnx9