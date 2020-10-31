影片曝光…土耳其7層高大樓倒塌！7.0地震強襲愛琴海　民眾尖叫逃

記者張方瑀／綜合報導

愛琴海地區30日發生規模7.0強震造成嚴重災情，甚至發生小規模海嘯，截至目前共造成至少22人死亡、近800人受傷。土耳其一棟7層樓高的建築在搖晃中倒塌，掀起大片塵土，驚人的影像也在推特曝光。

▲土耳其多棟建築倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



Dramatic footage of the moment a building collapses in #Izmir. There are reports of a minor tsunami and flooding in Seferihisar. No casualties reported yet, but the fear is there, as the mayor said around 20 buildings reportedly collapsed#quake #turkey pic.twitter.com/rhMLkvdnx9 — Selin Girit (@selingirit) October 30, 2020

土耳其西部伊茲米爾市（Izmir）是這次地震的重災區，市長伊杜格（Mustafa İduğ）表示，至少有20座建築物被摧毀。推特上一段影片顯示，該市一棟7層樓高的建築在地震後已有些微坍塌，結果就在目擊者錄影的一瞬間，整棟建築突然倒塌，現場揚起大片塵土，可以聽到在場民眾大聲尖叫，附近車輛也迅速開離。

土耳其救援隊透過挖土機及直升機救出數十人，目前仍在17座建築物中進行搜救，其中4座已倒塌。土耳其災難機構表示，總共記錄了196次餘震，其中23次超過4.0級。

根據希臘公共廣播電台（ERT）報導，希臘薩摩斯島（Samos）有2名青少年被壓死，目前至少19人受傷，部分傷者已搭乘飛機前往首都雅典的醫院治療。

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