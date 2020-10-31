　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共和黨鐵票轉投拜登！美搖擺州「隱藏選民」暴增　川普4年前就靠它

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登在愛荷華州舉行「汽車露天造勢活動」（drive-in campaign stop），民眾得以將汽車開入會場，達成有效隔離防疫的作用。（圖／路透）

▲拜登在愛荷華州舉行「汽車露天造勢活動」（drive-in campaign stop），民眾得以將汽車開入會場，既能坐在車內舒適地聽演說，也能達成有效隔離防疫的作用。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

川普4年前儘管不被民調看好，仍以驚人的方式逆襲當選。根據《國會山報》（The Hill）的報導，拜登這次可能將複製川普的成功模式，得利於不願公開政治傾向的「隱藏選民」，也成功扭轉許多原本是共和黨的支持者，有望在幾個重要搖擺州取得關鍵性的勝利。

拜登在27日先後拜訪幾個關鍵搖擺州，包括北卡羅萊納州、喬治亞州和愛荷華州，希望穩固目前領先的優勢，其他像賓州、威斯康辛州與密西根州等地的民調也大幅甩開川普，而局勢激烈的佛州則可能成為關鍵。

▲▼川普在威州舉行造勢活動，希望將目前民主黨在當地領先的優勢扳平。（圖／路透）

▲川普在威州舉行造勢活動，希望將目前民主黨在當地領先的優勢扳平。（圖／路透）

目前仍有許多隱藏選民不願表達真實想法，增添民調準確度的疑慮。蒙莫斯大學（Monmouth University）民調中心主任莫瑞（Patrick Murray）指出，「媒體不斷地在報導拜登保持領先，但選民應該記住2016年發生了什麼，川普的隱藏選民在2020年也暴增了。」

但拜登一方對此樂觀看待，不願放棄任何一州的選票，最近也造訪「共和黨鐵票倉」亞利桑那州，盡可能「策反」共和黨勢力。民主黨分析師潘恩（Joel Payne）表示，拜登對任何選民都不遺餘力的拉攏，幫助他在下周大選上獲勝。

▲▼拜登的支持者高舉民主黨的黨旗，幫助佛州的造勢活動拉抬聲勢。（圖／路透）

▲拜登的支持者高舉民主黨的黨旗，幫助佛州的造勢活動拉抬聲勢。（圖／路透）

佛州作為角逐大位的「決戰地」，是人數最多的搖擺州，同時也有許多拜登的隱性支持者。一名來自棕櫚灘（Palm Beach）的匿名共和黨支持者表示，「我不會站出來表態，這並非因為投給拜登而感到羞恥，我知道這樣才是對的，但我就是不想公諸於大眾。我想很多人都有同樣的想法。」

另一名也來自佛州的選民透露，自己過去一輩子都是死忠的共和黨支持者，感到被川普「逼到牆角」（pushed into a corner）才不得已投給拜登，「我從來沒想過會支持民主黨，那不是我的個性。不過這次看來只有個選擇。」

►佛州硬碰硬！川普偕愛妻造勢喊「復甦經濟」...拜登主打停擺病毒
►美選倒數超拉鋸！若「選舉人票」平手　總統、副總統可能不同黨

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
直播F4合體「台上僅吳建豪一人！」　現場影片洩真相
大批員工「一夜全離職」！阿緯吐創業辛酸…千金妻淪掃地工
台灣202天零本土案例！新加坡酸「但3人出國後確診」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
自選商品！註冊寵物雲商城早鳥會員送200購物金
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美選結果可能無法「11/3當晚出爐」　CNN揭2關鍵：必須格外謹慎

共和黨鐵票轉投拜登！美搖擺州「隱藏選民」暴增　川普4年前就靠它

長榮女大生魂斷台灣！　大馬老師心痛：她是一個優秀的人

每天5.2萬人確診！英國傳下周宣布禁足令　守住耶誕假期

川普入白宮4年…這「8件事」引全球動盪！　重挫美國海外形象

佛州硬碰硬！川普偕愛妻造勢喊「復甦經濟」...拜登主打停擺病毒

影片曝光…土耳其7層高大樓倒塌！7.0地震強襲愛琴海　民眾尖叫逃

美選倒數超拉鋸！若「選舉人票」平手　總統、副總統可能不同黨

陳時中投書奧報籲WHO納入台灣：是時候解封了

愛琴海7.0強震引小規模海嘯！慘烈空拍圖曝光　大樓全塌22死800傷

女大生遭擄殺棄屍登大馬熱門新聞　網怒「台殺人免死刑」別再出來害人

變態魔擄殺女大生...住家遭蛋洗　長輩親友怒喊：行為跟父母有關

男子借車回家發現車鎖不起來　好友視訊當場傻眼：你開錯台了

坤達首談小鬼黃鴻升「還沒接受」　腦海是他大笑畫面...盼入夢「有空再來」

女僑生遭「麻繩勒脖」隨機殺害！陳屍山溝...兇嫌4周前曾預謀擄人

台南長榮大學女僑生遭隨機殺害！麻繩勒脖...僅剩內褲陳屍山溝

《我的婆婆》 秉仁飆罵大美「騷屁股」笑翻　製作人捨不得曝：哭著寫的喜劇

超應景！他送兒子「原味南瓜裝」 Q萌寶寶「愛不釋嘴」模樣萌翻網

台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」…僅剩內褲陳屍山溝

台北神級鮭魚炒飯「肉塊滿出來」 餐盒被炸歪：80塊飽到天靈蓋！

美選結果可能無法「11/3當晚出爐」　CNN揭2關鍵：必須格外謹慎

共和黨鐵票轉投拜登！美搖擺州「隱藏選民」暴增　川普4年前就靠它

長榮女大生魂斷台灣！　大馬老師心痛：她是一個優秀的人

每天5.2萬人確診！英國傳下周宣布禁足令　守住耶誕假期

川普入白宮4年…這「8件事」引全球動盪！　重挫美國海外形象

佛州硬碰硬！川普偕愛妻造勢喊「復甦經濟」...拜登主打停擺病毒

影片曝光…土耳其7層高大樓倒塌！7.0地震強襲愛琴海　民眾尖叫逃

美選倒數超拉鋸！若「選舉人票」平手　總統、副總統可能不同黨

陳時中投書奧報籲WHO納入台灣：是時候解封了

愛琴海7.0強震引小規模海嘯！慘烈空拍圖曝光　大樓全塌22死800傷

只開3天！隱身市場的邪惡咖啡店　鮮奶油蛋糕＋無花果鬆軟酸甜

媽看電視沒理狗！　阿金臉垮掉「整隻塞眼前」搶鏡：只准看我

狙擊手抓到了！高雄巨蛋百貨旁停車遭槍擊...後窗爆碎毀容動機曝

台灣大賽／解析獅象爭霸　劉芙豪：數據都是過去式

蔡英文520就職民主黨議員賀詞遭刪　外交學者：非常不恰當行為

快訊／新北市雙和地區無預警停電　台電搶修：10時許已恢復供電

日本自衛隊明年「14萬人軍演」35年首見！　背景設定：兩岸爆衝突

無恥男搭捷運...下車順手「拍短褲妹屁股」　正義女發聲也遭襲

「網路吃到飽」全球超罕見！美國超過5G就降速…網曝：台灣是天堂

華郵指台憂拜登中國政策　蕭美琴：與兩黨積極往來

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

即／愛琴海7.0地震　土耳其直擊海嘯倒灌

愛琴海強震引海嘯　慘烈空拍圖曝

遇害女大生父親社會地位高

即／驚悚畫面曝！「7.0強震」土國死傷增　屋變殘骸

義大利大報：台灣抗疫最強！中共讓病毒蔓延

4年前神預言　華爾街大咖斷言美總統選舉結果

醉女上Uber「車子定位怪怪的」　朋友衝現場傻了

愛琴海強震19死709傷！網紅直播到一半狂震跳走

美少女遭刺殺「棄屍河邊」！

大馬網友怒罵：台灣殺人不判死刑

快訊／愛琴海地區再度發生規模5.1強震

即／「7.0強震」襲希臘土耳其

日AV女優驚傳遭搶！3少年闖住宅搶600萬

陳時中投書奧報籲WHO納入台灣：是時候解封

更多熱門

相關新聞

佛州強碰！川普、拜登強打經濟防疫牌：停擺病毒

佛州強碰！川普、拜登強打經濟防疫牌：停擺病毒

美國總統大選已進入最後關鍵的倒數階段，為在此次選舉取得最多得票數，雙方無所不用其極，現任總統、共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登都選擇於當地時間29日前往佛羅里達州選情最「搖擺」的坦帕市（Tampa）造勢。

美選平手怎辦？總統副總統可能不同黨

美選平手怎辦？總統副總統可能不同黨

川粉不表態？恐逆轉勝　阿扁這樣看

川粉不表態？恐逆轉勝　阿扁這樣看

美少女遭刺殺「棄屍河邊」！

美少女遭刺殺「棄屍河邊」！

4年前神預言　華爾街大咖斷言美總統選舉結果

4年前神預言　華爾街大咖斷言美總統選舉結果

關鍵字：

2020美國總統大選川普拜登隱藏選民佛州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

IG女神限動誤傳「床上脫光照」：不能形容的傷痛

快訊／擄殺女大生　變態魔遭聲押！

萬聖節戴金球頭盔！網猜「金莎+1」媽崩潰：毀了

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

坤達「黃鴻升很賤耶」腦海都是小鬼大笑畫面

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

長榮大學大馬籍受害女生父母：凶嫌一命償一命

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

韓瑜遭傳欠債地下錢莊2000萬！發文急吐真相

長榮女大生斷魂！變態魔供出「犯案經過」

擄殺女大生「人魔」家遭蛋洗！親友：阿嬤剛過世

台南警：沒有人報案！女大生秀紀錄逆轉

全聯「請支援收銀」口罩限時3天開賣

更多

最夯影音

更多
女大生遭擄殺棄屍登大馬熱門新聞　網怒「台殺人免死刑」別再出來害人

女大生遭擄殺棄屍登大馬熱門新聞　網怒「台殺人免死刑」別再出來害人
變態魔擄殺女大生...住家遭蛋洗　長輩親友怒喊：行為跟父母有關

變態魔擄殺女大生...住家遭蛋洗　長輩親友怒喊：行為跟父母有關

男子借車回家發現車鎖不起來　好友視訊當場傻眼：你開錯台了

男子借車回家發現車鎖不起來　好友視訊當場傻眼：你開錯台了

坤達首談小鬼黃鴻升「還沒接受」　腦海是他大笑畫面...盼入夢「有空再來」

坤達首談小鬼黃鴻升「還沒接受」　腦海是他大笑畫面...盼入夢「有空再來」

女僑生遭「麻繩勒脖」隨機殺害！陳屍山溝...兇嫌4周前曾預謀擄人

女僑生遭「麻繩勒脖」隨機殺害！陳屍山溝...兇嫌4周前曾預謀擄人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面