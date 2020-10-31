共和黨鐵票轉投拜登！美搖擺州「隱藏選民」暴增　川普4年前就靠它

▲拜登在愛荷華州舉行「汽車露天造勢活動」（drive-in campaign stop），民眾得以將汽車開入會場，既能坐在車內舒適地聽演說，也能達成有效隔離防疫的作用。（圖／路透）



實習記者湯子暘／綜合報導

川普4年前儘管不被民調看好，仍以驚人的方式逆襲當選。根據《國會山報》（The Hill）的報導，拜登這次可能將複製川普的成功模式，得利於不願公開政治傾向的「隱藏選民」，也成功扭轉許多原本是共和黨的支持者，有望在幾個重要搖擺州取得關鍵性的勝利。

拜登在27日先後拜訪幾個關鍵搖擺州，包括北卡羅萊納州、喬治亞州和愛荷華州，希望穩固目前領先的優勢，其他像賓州、威斯康辛州與密西根州等地的民調也大幅甩開川普，而局勢激烈的佛州則可能成為關鍵。

▲川普在威州舉行造勢活動，希望將目前民主黨在當地領先的優勢扳平。（圖／路透）



目前仍有許多隱藏選民不願表達真實想法，增添民調準確度的疑慮。蒙莫斯大學（Monmouth University）民調中心主任莫瑞（Patrick Murray）指出，「媒體不斷地在報導拜登保持領先，但選民應該記住2016年發生了什麼，川普的隱藏選民在2020年也暴增了。」

但拜登一方對此樂觀看待，不願放棄任何一州的選票，最近也造訪「共和黨鐵票倉」亞利桑那州，盡可能「策反」共和黨勢力。民主黨分析師潘恩（Joel Payne）表示，拜登對任何選民都不遺餘力的拉攏，幫助他在下周大選上獲勝。

▲拜登的支持者高舉民主黨的黨旗，幫助佛州的造勢活動拉抬聲勢。（圖／路透）



佛州作為角逐大位的「決戰地」，是人數最多的搖擺州，同時也有許多拜登的隱性支持者。一名來自棕櫚灘（Palm Beach）的匿名共和黨支持者表示，「我不會站出來表態，這並非因為投給拜登而感到羞恥，我知道這樣才是對的，但我就是不想公諸於大眾。我想很多人都有同樣的想法。」

另一名也來自佛州的選民透露，自己過去一輩子都是死忠的共和黨支持者，感到被川普「逼到牆角」（pushed into a corner）才不得已投給拜登，「我從來沒想過會支持民主黨，那不是我的個性。不過這次看來只有個選擇。」

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