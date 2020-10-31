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美選倒數超拉鋸！若「選舉人票」平手　總統、副總統可能不同黨

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▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登（圖／路透）

▲如果美國總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右）獲得的選舉人票數相同，將交由眾議院決定。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國大選倒數不到1周，選情日趨激烈。如果川普與拜登獲得的選舉人票數相同，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）有可能成為代理總統。儘管此情況發生的機率偏低，但並非完全沒有可能性，且早在1800年就有先例。

根據美國總統選舉制度，全國50州與華盛頓特區共計538張選舉人票，候選人必須贏得多數，也就是至少270張票，才能入主白宮。由於538是偶數，因此可能出現2名候選人都獲得269張票的情況，若是如此，將交由眾議院打破僵局。

▲▼美國眾議院超過400名眾議員14日齊聚一堂，通過一項疫情紓困方案。（圖／路透）

▲如果2名總統候選人獲得相同選舉人票數，將交由眾議院投票表決。（圖／路透）

眾議院有435名議員，可以產生絕對多數表決結果，但每州只能由議員們共同投出一票，其意向取決於哪一黨人占多數。舉例來說，馬里蘭州眾議員中，7人為民主黨籍、1人為共和黨籍，該州就會將票投給民主黨總統候選人；佛州眾議員中，13人為民主黨籍、14人為共和黨籍，該州就會支持共和黨總統候選人。

外界批評，該制度非常不合乎比例原則，因為前10大州就占全國一半人口，卻僅能獲得20％選票，其餘40州人口不到一半，卻擁有80%選票。

此外，副總統將由參議院表決選出，但這也意味著美國可能會出現共和黨總統、民主黨副總統。

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲若兩院皆無法決定總統、副總統人選，眾議院議長將成為代理總統。圖為現任美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

如果眾議院也無法表決出總統人選，參議院選出的副總統將會成為代理總統，直到問題解決。但若兩院都難以決定正副總統，眾議院議長就將成為代理總統，直到兩院決定人選為止。

《福斯新聞》 指出，雖然上述情況發生機率都很低，但前總統傑佛遜（Thomas Jefferson）與當時競爭對手伯爾（Aaron Burr）在1800年的競選中就分別獲得73張選舉人票。最後，眾院決定傑佛遜就職第3任美國總統，巴爾成為其副手。這個不尋常的情況也促成當局修訂、通過美國憲法第十二修正案，避免多位候選人同時贏得多數的選舉人票。

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