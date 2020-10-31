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瘋美選！全球賭金飆破285億　最後一周「川普連任」押注暴增

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▲▼川普在亞利桑那州普雷斯特科機場（Prescott Regional Airport）的造勢。（圖／路透）

▲賭盤大致看好拜登當選，但最後1周押注川普連任的下注暴增。圖為川普在亞利桑那州普雷斯特科機場（Prescott Regional Airport）造勢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選吸引國際關注，博弈公司的「戰況」也相當激烈。英國博弈企業GVC控股（GVC Holdings）主管沙迪克（Matthew Shaddick）估算，全球押注下一任美國總統人選的賭金總額已經超過10億美元（大約新台幣285億元），不僅是2016年的2倍，甚至超越所有運動賽事，可望成為史上最大市場。

綜合CNN、《半島電視台》報導，拜登成為GVC旗下博弈公司立博集團（Ladbrokes）、珊瑚（Coral）、必贏（BWin）與各大賭盤的熱門人選，川普如同2016年一樣，再度淪為不被看好的一方。但在選前最後一周，預測川普連任的押注數量卻暴增。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲許多民眾認為，川普的「害羞支持者」最後終將站出來投票相挺，逆轉選情。（圖／路透）

沙迪克指出，人們對於川普勝選的信心程度「令人震驚」，本周70％下注都押在川普身上，「上回就有一大群賭客贏了，這些人跟隨他們的直覺與本能（下注）」。他表示，民調認為拜登大約有65％勝算，而川普只有10％機會翻轉全局，但博弈市場整體而言更加支持川普，認為其連任機率大約是35%至45%。

沙迪克表示，博弈公司通常會高估全球民粹主義候選人的出線機率，導致更多人相信川普或類似人物在選舉中有利，且許多下注者都認為「有數百萬名害羞的川普支持者」最終將站出來相挺。

▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登（圖／路透）

▲美國2020年總統大選掀起博弈商機。（圖／路透）

另一間博弈公司威廉希爾（William Hill）也預測拜登勝選，並認為本屆美國大選將成為公司今年最大事件。發言人亞當斯（Rupert Adams）透露，該公司的押注賭金已經超過300萬英鎊（大約390萬美元、1.1億新台幣），預計可以達到1000萬英鎊（大約1300萬美元、3.7億新台幣）。

亞當斯認為，11月3日賭盤數字令人震驚，而這有很大一部分來自川普的個人魅力，「毫無疑問的是，他是一位性格豐富的人，吸引了許多原本沒有興趣的人」。

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