美選結果可能無法「11/3當晚出爐」　CNN揭2關鍵：必須格外謹慎

▲CNN政治評論員認為，本屆總統大選結果很有可能無法在11月3日當晚揭曉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統大選進入最後倒數，選情日趨激烈。CNN政治評論員西里扎（Christopher Michael Cillizza）分析2大原因指出，即使大眾可能早就看出結果，電視、網路新聞媒體等各家機構卻不太可能在大選之夜宣布結果。

第一個原因是來自2016年的經驗。雖然民主黨總統候選人希拉蕊在普選中領先280萬票，符合選前大多數民調，但卻只獲得227張選舉人票，因此敗選。但是，川普翻轉各民調預測，一舉拿下304張選舉人票，其勝利對於每個人而言都出乎預料。

西里扎認為，上屆大選嚴重衝擊美國政治體制，很大一部分原因來自川普吸引非傳統選民的能力。因此，如今各界在預測搖擺州選情與大選結果時，都變得非常謹慎。

▲美國2020年大選提前投票人數打破歷史新高。（圖／路透）



第二個原因是大規模的提前投票。由於新冠肺炎疫情影響，許多州政府修訂法律，以利民眾更方便地親自或採郵寄方式提前投票，參與人數打破歷史新高。以德州為例，今年光是提前投票的人數就已經超越2016年的總投票人數。

西里扎指出，本屆投票情況前所未見，但也因此更難拿捏投票率，推出模擬模型，進而預測總統人選；沒有人知道，激增的提前投票率是否或將如何影響11月3日的投票情況。

綜合以上因素，西里扎認為，民眾就算在11月3日熬夜，甚至撐到隔日凌晨，也許都無法聽見最終結果。他指出，宣布下一任美國總統是一件具有里程碑意義的重大事件，需要格外謹慎，尤其是在疫情蔓延，且總統不斷宣稱選舉遭到「操弄」之際，「與其成為第一個播報的，倒不如播報真實資訊，這一點在本屆大選中顯得特別貼切」。

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