愛琴海強震19死709傷！網紅直播到一半狂震跳走畫面曝光

▲愛琴海發生強震,土耳其有20棟建築倒塌。(圖/AP)



記者崔子柔/綜合報導

愛琴海地區30日發生規模7.0強震,總共有196次餘震,其中23次超過4級。土耳其西部與希臘東部災情尤其嚴重,土耳其目前至少已有17人死亡、超過709人受傷,希臘則通報有2名少年被倒塌牆壁壓死。

根據CNN報導,愛琴海地區當地時間30日13時左右,發生規模7.0強震,並發布海嘯警報,土耳其伊茲米爾市(Izmir)市長伊杜格(Mustafa İduğ)表示,至少有20座建築物被摧毀。

▲救難隊陸續救出傷者。(圖/AP)



土耳其救援隊透過挖土機及直升機救出數十人,目前仍在17座建築物中進行搜救,其中4座已倒塌。土耳其災難機構表示,總共記錄了196次餘震,其中23次超過4.0級。

根據希臘公共廣播電台(ERT)報導,希臘薩摩斯島(Samos)有2名青少年被壓死,目前至少19人受傷,部分傷者已搭乘飛機前往首都雅典的醫院治療。

▼土耳其房屋倒塌。(影/翻攝自推特/@avischarf)



6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey. Takr care, best wishes pic.twitter.com/YxHSTlJEsR

▼土耳其電競網紅直播到一半突然狂震。(影/翻攝自推特/@disclosetv)



The moment when the powerful earthquake hit in #Izmir (Turkey)pic.twitter.com/cxplP3nkgB