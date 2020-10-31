愛琴海強震19死709傷！網紅直播到一半狂震跳走畫面曝光

▲愛琴海發生強震，土耳其有20棟建築倒塌。（圖／AP）



記者崔子柔／綜合報導

愛琴海地區30日發生規模7.0強震，總共有196次餘震，其中23次超過4級。土耳其西部與希臘東部災情尤其嚴重，土耳其目前至少已有17人死亡、超過709人受傷，希臘則通報有2名少年被倒塌牆壁壓死。

根據CNN報導，愛琴海地區當地時間30日13時左右，發生規模7.0強震，並發布海嘯警報，土耳其伊茲米爾市（Izmir）市長伊杜格（Mustafa İduğ）表示，至少有20座建築物被摧毀。

▲救難隊陸續救出傷者。（圖／AP）



土耳其救援隊透過挖土機及直升機救出數十人，目前仍在17座建築物中進行搜救，其中4座已倒塌。土耳其災難機構表示，總共記錄了196次餘震，其中23次超過4.0級。

根據希臘公共廣播電台（ERT）報導，希臘薩摩斯島（Samos）有2名青少年被壓死，目前至少19人受傷，部分傷者已搭乘飛機前往首都雅典的醫院治療。

▼土耳其房屋倒塌。（影／翻攝自推特／@avischarf）



6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey.

Takr care, best wishespic.twitter.com/YxHSTlJEsR — avi scharf (@avischarf) October 30, 2020

▼土耳其電競網紅直播到一半突然狂震。（影／翻攝自推特／@disclosetv）

