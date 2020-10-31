義大利大報：民主台灣抗疫最強　全球唯一！獨裁中共讓病毒蔓延

▲義大利財經大報29日刊文讚台灣防疫成功。（圖／翻攝自24小時太陽報）



記者崔子柔／綜合報導

義大利財經大報《24小時太陽報》（Il Sole 24 Ore）29日刊登文章指出，實施民主的台灣連續200天沒有本土感染，世界上沒有其他政府將疫情控制得更好，獨裁的北京政權也沒有成功阻止疫情大流行，尤其是最初中共的隱瞞，才讓病毒蔓延到全球。

報導指出，台灣「比神奇的中國更好」，截至29日僅553例確診、7例死亡，還守住了經濟運作，而病毒不是在台灣消失，只是從4月12日最後一例本土確診後，其他病例皆為境外移入，「即使是北京政權也沒有把疫情控制得更好」。

報導也提到，雖然北京有更好的「抗病毒能力」，但外界普遍質疑中國官方數據的可信度，尤其是因為初期對疫情的隱瞞、危機管理不當，才讓病毒蔓延到全世界。

報導指出，專家認為「台灣抗疫模式」能成功，是因為及時關閉邊界、嚴格限制旅遊，且和南韓、日本等防疫效果顯著的亞洲國家一樣，政府嚴格地追蹤、隔離感染者，民眾也廣泛使用口罩。

澳洲國立大學醫學院傳染病專家柯里諾（Peter Collignon）說，「台灣是全球到目前唯一能避免新冠肺炎社區傳播的大國（主要國家）」，報導也引用前副總統陳建仁的話，「台灣成功抗疫，證明追蹤接觸者、隔離感染者的做法奏效，而且在感染病例數量不多時就該實施。」

報導提到，台灣1月時（中國疫情剛爆發）就開始對中國疫區關閉邊界，嚴格進行控管，政府同時快速累積口罩庫存、禁止出口，台灣口罩日產量在4個月內從200萬片增加到2000萬片。

報導說，根據國際貨幣基金（IMF）估計，台灣2020年經濟應為零成長，但相較於疫情引發的全球經濟崩潰，台灣經濟只有稍微受到影響。台灣政府8月曾預測2020年國內生產毛額（GDP）將成長1.5%，10月20日的估計值又提升至1.7%。