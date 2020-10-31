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川普入白宮4年…這「8件事」引全球動盪！　重挫美國海外形象

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第45屆總統川普上任至今3年多，一舉一動都引發全球局勢變動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

自川普2016年當選第45屆美國總統至今，國際局勢發生鉅變。英國廣播公司（BBC）日前以專文報導統整，身為世界大國領袖之一的川普，在這將近4年的時間裡，做出了哪些影響全球的重要決策與言論。

中美關係降冰點

2016年11月8日，原本是一介富商的唐納德．川普（Donald Trump）當選美國總統後，12月2日於推特發文表示，接到台灣總統蔡英文親自撥打的祝賀電話，當時雖然還沒正式就職，但這是繼1979年台美斷交以來雙方領導人的第一次通電，受到中方抨擊後川普再度推文道，「美國賣了數十億美元的軍事武器給台灣，這很有趣，難道我連一通台灣的祝賀電話都不能接！」

這是川普「抗中政策」的前哨戰，此後，這場中美間持續的政治角力更使雙方關係降到冰點。近年來川普政府的許多作為不斷惹怒北京，包括美國宣布在南海的領土聲討是非法行為；對中國商品加徵關稅、發起貿易戰；禁止中國手機程式抖音（TikTok）與微信（WeChat）的在美業務；以國家安全為由將華為列入黑名單等。

然而，中美關係緊張其實是始於川普上任之前，中國國家領導人習近平通過《港版國安法》、對新疆維吾爾族等政策不斷引發人權疑慮，讓美國不得不作出譴責。就連民主黨籍候選人拜登也稱習近平為「流氓」、「身上沒有一根民主的骨頭」，這意味著就算美國總統換人當，兩國氣氛也不一定會變得較緩和。

美國印象直直落

川普的自信與狂妄，讓他曾被外界稱為「狂人總統」，多次聲稱美國是「最偉大的國家」，這次2020大選也提出「讓美國再次偉大」的競選口號。但根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）在13個國家進行調查發現，川普並沒有改善美國的海外形象，許多國家民眾對美國的印象跌至近20年來的最低點。

報導指出，在英國只有41%的受訪者表示對美國持正面看法，法國與德國的比例更低，分別只有31%與26%，同時，7~8月受訪外國人中只有15%認為美國對疫情處理妥當，可見美國對新冠疫情的因應失敗也重挫了形象。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

氣候變遷假議題

川普曾以「一個代價昂貴的騙局」來形容氣候變遷，上任6個月後就宣布，美國退出以減少排放溫室氣體、將全球暖化控制在攝氏2度之內等為目標的聯合國《巴黎氣候協定》，因為川普認為美國製造業面臨太多監管法規的限制導致關廠。除了《巴黎協定》外，他還廢除了一系列有關現制汙染措施的國內法規，以降低媒礦、石油與天然氣發電的成本。

邊境政策減移民

美墨邊境的移民問題是領導者一直以來的困擾，川普任內大幅削減了美國接納移民的人數，預計於2021年達成1.5萬人的人數上限，是自1980年實施難民計劃以來的最少人。報導指出，川普聲稱要在南方邊界築起一座「美麗大牆」，截至10月19日建造了約597公里的隔離牆，但大多僅是將圍牆翻新，然而，移民的意願似乎絲毫沒有降低。

2019年，在美墨邊境遭拘留的人數達到12年來的顛峰，大多是來自拉丁美洲、加勒比海地區的難民，更造成500多名兒童被迫與獄中的父母分離。此外，川普2017年就職後1個禮拜，就禁止來自7個穆斯林國家的旅客入境，到目前仍有13個國家或地區受到嚴格的旅行限制，簽發綠卡的標凖也變得嚴格，尤其是針對美國公民的親屬申請之家庭團聚簽證。

中東撤軍做半套

川普在2019年曾經承諾要從敘利亞撤軍，最後卻以保護油井為由，決定保留約500名士兵，於阿富汗、伊拉克的駐兵規模雖說也有縮減，但在他的任期內美國軍隊並沒有從任何一個地區中撤出。

川普的其他中東政策對於穆斯林世界也有巨大影響，例如2018年美國將駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，並承認耶路撒冷為以色列首都，推翻了前任美國總統的意見。9月時，阿拉伯聯合大公國與巴林先後與對以色列簽署關係正常化協議，擔任中間人角色的川普稱其為「新中東的曙光」，也被外界認為這許是川普政府最重要的外交成就。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

對伊朗一觸即發

同樣是穆斯林國家，但川普政府對伊朗的態度就沒那麼樂觀了。川普2019年除夕推文道，「伊朗將對我們任何設施的人員傷亡或造成的損失負全部責任。他們將付出非常高的代價！這不是警告，而是威脅。」文末還加上一句「新年快樂！」隔沒幾天，伊朗將軍蘇萊馬尼（Qasem Suleimani）就被美國暗殺，伊朗為了報復，向美國在伊拉克的2個基地發射了10餘枚導彈，造成100多名美軍受傷。

當時，外界認為此事讓美伊面臨戰爭邊緣，雖然最後沒有真的開戰，但雙方一來一往之下也傷及無辜民眾，例如，伊朗軍方因誤判而擊落烏克蘭的一架客機，炸死了機上所有176人。

川普2018年撤回前任總統歐巴馬與伊朗簽署的核協議，開始了對伊朗「有事以來最嚴厲的經濟制裁」，伊朗雖並未就此屈服，卻因此面臨經濟上的嚴重倒退，至2019年10月食品物價上漲了61%、菸草上漲80%，許多伊朗人苦不堪言而表達抗議。

貿易協議看心情

正如同川普對伊取消歐巴馬時期的協議一般，川普任內針對過往既存的協定都不太滿意，上任第1天即退出了《泛太平洋夥伴協定》（TPP）。雖有人認為這個決策使中國在亞太地區減少了制衡的力量，會因此得利，但仍有美國評論人士認為TPP會對美國就業機會造成損害。

另外，川普針對北美自由貿易協定（NAFTA）與加拿大、墨西哥重新談判，加強勞工相關條款與汽車零件來源規範。對中國的貿易戰也是隨川普所欲，世界兩大經濟體互相對彼此的商品課徵數千億美元關稅，使得美國的黃豆農業、汽車工業以及高科技產業受到嚴重影響，中國則有許多工廠遷至東南亞各國。

提2000次假新聞

即使川普任期間常收到負面評價與傳聞，但針對這些不利於自己的新聞報導，他總是抨擊這是「假新聞」，隨著川普越來越常提到，「假新聞」這個詞的定義也從2016年選前傳出教宗方濟支持川普等不真實的報導，轉變成川普不樂見、不利於川普的消息。

根據美國數據網站Factba.se的分析，川普自2016年12月首次在推特發文中提到「假新聞」以來，他已經使用這個詞語約2,000次。甚至在泰國、菲律賓、沙烏地阿拉伯以及巴林等國家的首長也用「假新聞」這個詞來抨擊媒體散播對自己不利的報導，合理化他們鎮壓、逮捕反對派社運人士和記者的做法，這種在客觀且可信的新聞上扣帽子的行為，也被輿論批評是在破壞民主的根基。

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