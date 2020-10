快訊／驚悚搖晃畫面曝！「7.0強震」土耳其死傷再增　房屋秒變殘骸

▲土耳其強震,死亡人數上修至6人,恐持續增加。(圖/達志影像/美聯社)



記者曾羿翔/綜合報導



愛琴海地區在當地時間30號下午2點50分左右(約台灣時間晚間7點50分),發生規模7.0的強震,希臘與土耳其都能感受明顯搖晃。土耳其伊茲密爾(Izmir)市長表示,有將近20棟建築物被震垮。根據目前最新死傷人數統計,伊茲密爾有8人身亡、202傷。稍早強震瞬間的畫面也曝光。

綜合外媒報導,希臘目前則傳出4人受傷,部分建築損傷。區域後發生了67次的餘震,其中有13次的規模超過4.0。土耳其衛生部科卡(Fahrettin Koca)透過推特發文,很不幸的,我們有4位公民在伊茲密爾地震中喪生。

土耳其災害與應變管理署(AFAD)則透過聲明表示,6死中有一人是因溺水而喪命,官方將繼續在伊茲密爾倒塌的建築物中進行搜救。

BREAKING - Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5