莫拉菲致「22死」強颱天鵝又進逼　菲律賓嚴陣以待

▲天鵝颱風增強為強颱，剛經歷過莫拉菲颱風的菲律賓嚴陣以待。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）



中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電

颱風莫拉菲25日侵襲菲律賓，造成22人身亡，八打雁省進入災難狀態。另一方面，強烈颱風天鵝逼近菲國同時正持續增強，官方嚴陣以待，將強制疏散警戒區居民。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天通報，莫拉菲在呂宋島南部、菲國中部等地區造成22人身亡、39人受傷、4人失蹤，77萬5513人受影響，1萬6319人無法返家，其中8649人被安置在疏散避難所。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，因莫拉菲嚴重影響呂宋島西南部的八打雁省（Batangas）農漁業、家禽業、主要道路和電力供應，省議會28日通過，八打雁省全境進入災難狀態。

颱風莫拉菲前腳剛走，移動路徑近似但略微偏北的強颱天鵝也逼近菲律賓。

馬尼拉公報報導，災難風險縮減暨管理委員會主席哈拉德（Ricardo Jalad）今天說，天鵝颱風預計將於11月1日或2日登陸呂宋島中部奧羅拉省（Aurora）或馬尼拉都會區東南方的奎松省（Quezon）。

▲天鵝颱風預測路徑，幾乎都會經過菲律賓。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）



他表示，天鵝颱風影響範圍可能涵蓋剛受莫拉菲颱風侵襲區域，風速預計將達每小時171到220公里。

哈拉德說，雖然天鵝颱風強度不及2013年造成至少6300人罹難的「超級颱風」海燕，但預計將與去年襲菲造成13人死亡、經濟損失逾60億披索（約新台幣36億元）的北冕颱風相近。

他表示：「我們不要掉以輕心…這（颱風）將對結構簡陋的高風險建物，甚至使用一般建材的房屋帶來嚴重破壞。」 菲律賓警察總長卡斯科蘭（Camilo Cascolan）說，他已調派警方災害應變小組前往可能的受災地區，以應對突發情況。

菲律賓國家警署發言人伊斯梅爾．楊（Ysmael Yu ）表示，警察總長指示員警與災減委員會和地方政府密切協調，強制疏散可能發生海水倒灌、洪水或土石崩落地區的民眾。

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