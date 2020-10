快訊／「7.0強震」突襲希臘！土耳其也狂搖　海水倒灌...建築倒塌

▲土耳其希臘7.0強震,建築物倒塌。(圖/達志影像/美聯社)



記者曾羿翔/綜合報導



希臘30日下午(台灣時間19:51),發生規模6.6強震,震央位於薩摩斯島以北,連土耳其也明顯搖晃,地震深度約10公里,雅典也感受明顯搖晃。外媒報導,地震持續了幾分鐘的時間,東薩摩斯島副市長指出,有教堂倒塌。據了解,地震發生當下民眾慌逃,在廣場可見許多民眾在倒塌的建築物旁。已發布海嘯警報,未有傷亡傳出。

根據希臘城市報的報導,愛琴海地區發生強震,坍塌的建築物是位於卡羅維西港的Panagia Theotokou教堂。土耳其跟希臘當地都有海水倒灌的情形,有民眾就上傳現場直擊的影片。另土耳其的伊茲密爾(Izmir)也驚傳有建築物倒塌。

美國地質調查局後來地震規模上修為7.0,伊茲密爾市長表示,他們收到的訊息是有將近20座建築物倒塌。





A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu