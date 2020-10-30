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快訊／「7.0強震」突襲希臘！土耳其也狂搖　海水倒灌...建築倒塌

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▲土耳其希臘強震建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其希臘7.0強震，建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

希臘30日下午（台灣時間19：51），發生規模6.6強震，震央位於薩摩斯島以北，連土耳其也明顯搖晃，地震深度約10公里，雅典也感受明顯搖晃。外媒報導，地震持續了幾分鐘的時間，東薩摩斯島副市長指出，有教堂倒塌。據了解，地震發生當下民眾慌逃，在廣場可見許多民眾在倒塌的建築物旁。已發布海嘯警報，未有傷亡傳出。

根據希臘城市報的報導，愛琴海地區發生強震，坍塌的建築物是位於卡羅維西港的Panagia Theotokou教堂。土耳其跟希臘當地都有海水倒灌的情形，有民眾就上傳現場直擊的影片。另土耳其的伊茲密爾（Izmir）也驚傳有建築物倒塌。

美國地質調查局後來地震規模上修為7.0，伊茲密爾市長表示，他們收到的訊息是有將近20座建築物倒塌。

 

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