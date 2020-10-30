4年前神預言！「華爾街大咖」斷言2020美大選結果：情勢對他有利

圖文／鏡週刊

全球矚目的美國大選倒數5天，究竟獎落誰家各界也紛紛臆測，雖然民主黨候選人拜登（Joe Biden）的民調領先共和黨的川普（Donald Trump），不過曾在2016年預言川普會當選的華爾街「新債王」岡拉克近日表示，美國現任總統川普即將連任。

美國大選高潮迭起全世界都在關注，11月3號就是投票日，有人開始推測這次究竟是誰會勝出。根據《MarketWatch》報導，華爾街「新債王」岡拉克週三在施瓦布2020影響力論壇指出「當我預言川普會在2016年勝選時，我曾說過，如果你認為2016年很奇怪，那就等2020年吧！如果你還覺得 2020年很奇怪，那就再等到2024年，大家等著看吧。」

有「新債券天王」之稱的岡拉克，曾在2016年預言川普會當選，這次他又出面「預測」，鐵口直斷指出川普即將連任。岡拉克分析，目前的民調都是經過包裝設計過的，而且川普不願意接觸民調機構和媒體。

不過岡拉克也表示，雖然他在2016年和今年都鐵口直斷預測川普會勝選，但他表示自己對川普的信心比之前低，因為今年的選戰更加模糊。岡拉克補充，但就是模糊的情勢才對川普勝當選有利。

對於外界質疑川普的連任，會對全球市場穩定構成風險，但岡拉克卻持有自己的一套觀點，他認為就政黨輪替、拜登未在某些政策上表態這幾點相比，川普的風險就對投資人不算什麼。而倘若拜登勝選，就會取消2017年川普推出的企業減稅政策，美股的估值會大幅上升，但獲利卻會狂減，代表股價會下滑、利率、波動性和通膨也會跟著上揚。所以川普還比拜登多一些確定性。

岡拉克補充，他的觀點並非從黨派來考量，事實上，他對民主、共和兩黨都不喜歡。「我曾經是民主黨人，但我也我曾投票支持共和黨，而且我不喜歡兩黨『兜售』的影響力。兩黨的資金來源，可說是讓它們變成同一個政黨」。



更多鏡週刊報導

拜登若當選台美關係轉低調 葛來儀：簽FTA機率反而高

參議員怒批推特執行長：誰選你來決定媒體可以報導什麼？

認識隔天就上床！ 52歲公務員大媽勾34歲男踢走正宮「領證結婚」

►788元買到2支快煮壺