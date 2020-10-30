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美少女慘遭「棄屍河邊」！3名16歲女持刀砍殺...約麥當勞爽喝冰沙

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▲17歲女遭棄屍河邊。（圖／翻攝自Montgomery Police Department 臉書）

▲17歲少女被發現陳屍河邊。（圖／翻攝自Montgomery Police Department 臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

美國阿拉巴馬州發生一起未成年兇殺案，一位名叫做潘塔萊頓（Lesley Luna Pantaleon）的17歲女孩，被發現陳屍在蒙哥馬利機場附近的河中，遺體多處骨折，沒想到兇手竟然是三名年僅16歲的女孩。據悉，他們除了用一根金屬桿毆打受害人，還拿刀刺殺，接著把受害人丟進河中。

綜合外媒報導，事件發生在今年夏天，介入調查的警探布朗（Ashley Brown）27日在聽證會上表示，痛下毒手的3位女孩在事發後還開車去附近的麥當勞享用冰沙。案件近日有新的進展，目前三位16歲女孩被以謀殺罪起訴，分別名為梅里威瑟（Ta'Niya Merriweather）、泰勒（Erin Taylor）以及惠斯南特（Tyeshia Whisenant）。

報導還指出，警方原本以為該案是一起搶劫謀殺，因為潘塔萊頓的手機還有車子被竊走，沒想到後來進一步調查發現，兇手竟與3名16歲少女有關。

兇嫌之一的惠斯南特向調查小組透露，潘塔萊頓被他們毆打刺傷後「腳還在動」，於是他們將她放回車裡，接著丟到河中，潘塔萊頓在臨死前疑似有試圖想游泳。警方表示，3位女兇嫌後來把行兇所開的車丟棄在附近一間教堂，目前已被關押。

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