美少女慘遭「棄屍河邊」！3名16歲女持刀砍殺...約麥當勞爽喝冰沙

▲17歲少女被發現陳屍河邊。(圖/翻攝自Montgomery Police Department 臉書)



記者曾羿翔/綜合報導



美國阿拉巴馬州發生一起未成年兇殺案,一位名叫做潘塔萊頓(Lesley Luna Pantaleon)的17歲女孩,被發現陳屍在蒙哥馬利機場附近的河中,遺體多處骨折,沒想到兇手竟然是三名年僅16歲的女孩。據悉,他們除了用一根金屬桿毆打受害人,還拿刀刺殺,接著把受害人丟進河中。

綜合外媒報導,事件發生在今年夏天,介入調查的警探布朗(Ashley Brown)27日在聽證會上表示,痛下毒手的3位女孩在事發後還開車去附近的麥當勞享用冰沙。案件近日有新的進展,目前三位16歲女孩被以謀殺罪起訴,分別名為梅里威瑟(Ta'Niya Merriweather)、泰勒(Erin Taylor)以及惠斯南特(Tyeshia Whisenant)。

報導還指出,警方原本以為該案是一起搶劫謀殺,因為潘塔萊頓的手機還有車子被竊走,沒想到後來進一步調查發現,兇手竟與3名16歲少女有關。



兇嫌之一的惠斯南特向調查小組透露,潘塔萊頓被他們毆打刺傷後「腳還在動」,於是他們將她放回車裡,接著丟到河中,潘塔萊頓在臨死前疑似有試圖想游泳。警方表示,3位女兇嫌後來把行兇所開的車丟棄在附近一間教堂,目前已被關押。

