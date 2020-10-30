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台裔美國人比較挺拜登！　美國鄉民：川普根本「美國韓國瑜」

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▲▼ 川普、韓國瑜（合成圖／路透、記者林敬旻攝）

▲ 美國鄉民形容，川普根本美國韓國瑜，所以台裔其實是不少人挺拜登。（合成圖／路透、記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選進入最後倒數計時階段，雖然台灣人沒有投票權，但是由於川普上台後的對台政策改變相當有感，所以台灣民間的聲音普遍希望川普連任，但是同樣是台灣人，真正住在美國而且有投票權的台裔美國人，看法可大不相同，反而是挺拜登居多，就有網友在PTT上提問相關問題不僅引發熱議，甚至有住在美國的鄉民現身說法。

原PO在PTT發文指出，大部分台灣人都希望川普上，可以繼續把中國壓在地上摩擦4年，但在美國的台灣人重視的可能是，當地工作機會、保險、小孩未來教育政策等等，台灣對於他們來說 可能已經是個回不去的故鄉，雖然板上一面倒向川，但還是想聽聽在美國生活，決定把票給拜登的想法，希望聽聽不同意見。

▲▼美國民主黨籍總統參選人拜登。（圖／路透）

▲站在台灣人的立場挺川普比較有利，但站在台裔美國人的立場，挺拜登比較有利。（圖／路透）

網友在推文中表示，「就不想投美國韓國瑜吧，都移民了誰在乎台灣死活」、「真正在美國生活的 要投美國韓國瑜是有點難」、「反智、反科學、反同、種族歧視、小感冒肆虐，還有很多」、「台灣人潛在意識就喜歡大政府，這個跟民主黨蠻合的」、「以台灣人的角度該投川，以旅居美國人士的角度該反川，這樣」、「高學歷都不會支持川普，有錢移民去美國的台灣人教育程度都很高，川粉大概就像是美國韓粉吧，喜歡聽幹話」。

▲美國總統川普在奧蘭多正式宣布在2020年競選連任。會場可見大批戴著紅色棒球帽的鐵桿川粉。(圖／達志影像／美聯社)

▲有美國鄉民指出，川普當選之後，白人川粉直接「不演了」常常公然欺負華裔。(圖／達志影像／美聯社)

有在美國的鄉民直言，光反科學和種族歧視這一點就不可能投他（川普）了，他本人可以說他沒有種族歧視，但是這四年一堆白人川粉連藏都不藏了，直接公開叫人滾了，尤其華裔這一年被欺負更慘，身為總統你不出來滅火就算了還往火裡倒油，瘋了才投他。

但也有挺川普的網友分析，左膠拜粉支持跨國大企業把工作外包給中國還有非法移民，因為他們幾乎都是靠爸族，或是躺著領政府福利，從小沒打過工，看不起認真賺錢養家的美國勞工，所以他們支持BLM到處燒毀社區、殺死警察，因為他自己家有專業持槍保全，拜登為了跪舔這群屁孩，竟然支持how dare you跟AOC（指極左翼民主黨衆議員Alexandria Ocasio-Cortez）那些自殺政策，現在美國人嚇死了都在查怎樣更改郵寄選票，台裔大概被左媒洗腦的很深才會覺得川普人品>中共威脅。

▲▼美國總統川普於29日舉辦佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲同樣是台灣人，台灣人覺得「我川萬歲」、台裔則是覺得「川普必須死」。（圖／達志影像／美聯社）

另一位在美國生活的鄉民則表示，在他周遭有不少反川的台灣朋友，基本上他們想法就跟普遍加州民眾想法差不多，川普在製造美國民眾的對立，再加上他那「韓總的發言方式」，讓非支持者很難接受，他的臉書和IG好友的支持立場完全不同，居住台灣就是「我川萬歲」，在美國的就是「川普必須死」這樣，但意外的是社群上支持共和黨的老中比預期中的多，也許是「太賭爛」民主黨的政策而支持川普，像是偷竊$950以下不罰、依照族裔比例錄取公家企、/學術單位、政府補助付不出房租的住戶打官司等。

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