台灣學生自拍登上NHK特別節目！談遭WHO歧視困境

文／中央社台北30日電

今年新冠肺炎疫情蔓延全球，影響各國日常。日本NHK發起特別企劃，邀請8國青少年以自拍影片，隔空交流疫情話題，台灣學生花湧惠點出台灣遭WHO排擠處境，引起各國學生極大迴響。

參與NHK特別節目「當我們同在疫起：全球青年大聲說」的2名台灣高中生，分別是板橋高中學生花湧惠及剛獲得2020金鐘獎最佳兒少節目主持人的宜蘭南澳高中學生陳宇（Buya Watan）。

節目開頭提到台灣疫情控制相對良好，贏得舉世矚目，所以也讓2名台灣學生，分別透過鏡頭帶大家了解台灣城鄉的生活情形。

花湧惠跟同學實際帶大家到九份玩一趟，並介紹餐廳等公共場合的防疫措施；泰雅族的陳宇則透過自拍鏡頭帶大家進入家鄉碧候部落山林，分享狩獵等傳統生活，原民生活文化與美景讓NHK節目團隊驚艷不已。

在聊到關於疫情期間的歧視問題時，花湧惠分享，台灣遭到世界衛生組織（WHO）排擠的情況，她認為這也是歧視的一種。這段分享引發不小迴響。德國公視SWR製作人Kirsten Praller就表示，這是她在這個節目裡最印象深刻的一段，因台灣竟然不在世界衛生體系當中，她感到不可思議。

節目於5月開始籌劃，總計邀集到日本、台灣、德國、蒙古、哥倫比亞、阿根廷、巴西、美國等8國共16名青少年以交換自拍影片方式，談論疫情相關主題，包含生活學業的衝擊、假新聞、歧視等話題。

由於製作時程非常有限，從計畫發想到播出僅2個月時間，且疫情關係無法進行國際拍攝，因此NHK仰賴各國合作夥伴協助推薦人選，並做訪談前置溝通，然後由青少年以自拍自錄方式進行。

最終NHK製作出一小時特別節目，於7月2日及9日，分上、下2集於NHK教育頻道播出後，8月也製作英文版，於NHK World頻道向全世界放送。節目中的台灣學生篇幅比重頗高，是台灣公視與NHK再一次成功的合製計畫。

NHK特別節目「當我們同在疫起：全球青年大聲說」將於10月31日上午10時在公視獨家播出。

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