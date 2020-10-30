遇害女大生父親社會地位高！家屬週日抵台　大馬留學意願受衝擊

記者葉睿涵／採訪報導

台南長榮大學一名馬來西亞籍女大生遭隨機擄走勒殺。據悉，死者鍾姓女大生的父親是當地的客家宗親會會長，在社會上非常有名望，因此此案在馬來西亞備受矚目。留台聯總表示，意外的發生讓人感到錯愕，也對台灣治安產生疑慮，希望政府要妥善處理此案，以避免影響大馬學生未來留台的意願。

處理來台留學相關事宜的馬來西亞留台校友會聯合總會（留台聯總）秘書長彭慶和向《ETtoday新聞雲》記者表示，死者父親在馬來西亞當地是客家公會前任會長，在社會上非常有名望，憾事發生後，當地民眾都感到非常震驚。

目前已知女大生父母今天會從砂拉越（Sarawak）詩巫（Sibu）出發，並在晚上10時15分抵達吉隆坡國際機場，明天辦理簽證手續後，希望能在11月1日來台。

▲在台南長榮大學被擄走勒殺的馬來西亞女大生父親在當地名望很高，因此此案在馬來西亞也備受矚目。（圖／翻攝Dcard）

彭慶和補充，大馬人普遍認為台灣治安十分良好，這也是為什麼家長們都很放心讓小孩來台唸書，不過「現在卻發生這樣的事故，真的讓人無法接受」。據悉，死者鍾姓女大生是家中的獨生女，家屬現在情緒波動很大。

過去也曾留學台灣的彭慶和指出，留台聯總在得知此事後，錯愕、震驚、無力的感受一湧而上，「我處理留台的事這麼久了，這還是我第一次遇到這樣的事，真的沒想過」。他強調， 「我們當然不會說不建議大家繼續來台灣唸書，可是現在從新聞看來，這樣的事情已經不是第一次發生，這樣我們就不能接受。」

他表示，希望台灣政府一定要重視此案，並將犯案的「社會敗類」處以最嚴厲的刑罰，讓司法還家屬一個公道，否則台灣長期以來治安良好的形象恐怕會直墜谷底，連帶影響大馬學生未來留台意願。

▲▼馬來西亞留台生在臉書群組表示對台灣治安產生疑慮。（圖／翻攝自Facebook／M.I.T. Malaysians in Taiwan 馬來西亞人在台灣）

案件發生後在馬來西亞留台生的臉書群組中也引發熱議，除了為死者的遭遇感到難過與驚訝外，也有人懷疑，在距離學校只有300公尺的地方都會被擄走，台灣的治安是否已經變得比馬來西亞還更差。

群組中也有長榮大學的學生表示，死者出事的那條路一直都有安全疑慮，學生們已多次向校方提出卻不獲重視，「校方不處理，等事情發生了，才知道事情的重要性」。

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▲▼馬來西亞留台生在臉書群組討論長榮女大生事件。（圖／翻攝自Facebook／M.I.T. Malaysians in Taiwan 馬來西亞人在台灣）

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