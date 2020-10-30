華為一大勝利！加拿大法官支持孟晚舟部分說法　引渡案仍未撤銷

▲華為財務長孟晚舟。（圖／路透）



文／中央社

根據今天公布的裁定結果，加拿大法官在華為財務長孟晚舟引渡美國案中，無法應加拿大檢察總長要求撤銷孟晚舟律師團的部分論據。

然而這位法官同意檢察總長所言，認為孟晚舟的論據不足以讓引渡案立即撤銷。

路透社報導，卑詩省最高法院（British Columbia Supreme Court）正在進行為期一週的引渡聽證會，法官霍姆斯（Heather Holmes）這項裁定結果是此案中一個不同的面向。

霍姆斯在註記10月28日的裁定書中寫道，美國正式尋求加拿大引渡孟晚舟，而孟晚舟主張美方指控詐欺所提的證據，確實有失實陳述的可能性。霍姆斯也同意孟晚舟有權在此案紀錄上，「於有限範圍」提出一些額外證據。

霍姆斯說：「其中一些證據確實能挑戰（美國尋求引渡）可信度。」

加拿大司法部長兼檢察總長拉梅提（David Lametti）辦公室未立即回應置評請求。

華為加拿大公司在致路透社聲明中，形容這項裁定是「一大勝利」。

加拿大司法部表示尊重霍姆斯的裁定。

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